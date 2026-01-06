Prekyba poveikiu kaltinamo Dailiaus Dargio byloje teismas apklaus kitą kaltinamąjį Arturą Jušinskį

D. Dargis kaltės nepripažįsta, sako vykdęs žurnalistinę veiklą, jokio nusižengimo nepadaręs.
Antradienį planuojama apklausti A. Jušinskį. Jį D. Dargis kaltina melagingų parodymų davimu.
„Vienas šios bylos kaltinamųjų, kuris yra melagis, duoda melagingus parodymus. Juo remiantis beveik visa šita byla yra pastatyta. Jo tęsiamais melagingais parodymais remiantis aš buvau išvežtas iš namų ir mėnesį uždarytas“, – po pirmo teismo posėdžio sakė kriminalinių knygų autorius.
D. Dargis pageidavo duoti parodymus po liudytojų, nukentėjusiojo ir kitų kaltinamųjų apklausų, įrašų peržiūrų ar perklausų. O. Jūronas taip pat pageidavo būti apklaustas po kitų. Tik A. Jušinskis sutiko duoti parodymus neatidėliojant.
Bylos duomenimis, kaltinamieji žadėjo paveikti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos ir ekonominės policijos pareigūnus, kad jie nepersekiotų kriptovaliutininko Tado Kaspučio.
Ikiteisminis tyrimas pradėtas 2024 metų rugpjūtį, kai T. Kasputis informavo teisėsaugą apie iš jo reikalaujamą 200 tūkst. eurų kyšį.
Po to T. Kasputis, bendradarbiaudamas su pareigūnais, per kelis kartus perdavė O. Jūronui 50 tūkst. eurų.
Per kratą pas D. Dargį taip pat rasta suktinė su nedideliu kiekiu kanapių, todėl jis kaltinamas ir disponavimu narkotikais. Kaltinamasis teigia, kad kanapių suktinė priklausė ne jam.
BNS skelbė, kad žurnalistas įtariamas korupciniais nusikaltimais kitame Generalinės prokuratūros organizuojamame ikiteisminiame tyrime.
47 metų D. Dargis žiniasklaidoje dirba nuo 1995 metų. Jis yra sukūręs kriminalinės dokumentikos serialą „Remyga“, parašęs knygų apie Lietuvoje veikusias gaujas, kriminalinio pasaulio autoritetus.
