2025-10-29 10:00 kauno.diena.lt inf.

Vilniaus apskrities policijos pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

Prašo atsiliepti liudininkus: A4 kelyje žuvo partrenkta pėsčioji / Vilniaus apskr. VPK nuotr.

Kaip teigiama, šių metų birželio 2 d. apie 7.28 val. Vilniuje, A4 kelyje Vilnius–Varėna–Gardinas, Vilnius–Druskininkai kryptimi, automobilis „VW T-Cross“ partrenkė ir mirtinai sužalojo pėsčiąją.

Sostinės policija prašo visuomenės pagalbos – liudininkų, mačiusių įvykį, pėsčiosios judėjimo kryptį ar buvimo vietą prieš partrenkimą. Taip pat asmenų, kurie pravažiuodami galėjo užfiksuoti eismo įvykio aplinkybes vaizdo registratoriais, nedelsiant susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnais, tel. +370 700 58541, arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.

