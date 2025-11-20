Prabilo apie treniruotėje mirtinai sužalotą paauglį

Nelaimė įvyko arenoje
Skaudi trylikamečio nelaimė įvyko Vilniaus „Pramogų arenoje“, įstaigos administracija „Delfi“ komentavo, kad apie tai žino.
„Taip, mes apie nelaimę žinome, ir norime išreikšti didžiausią užuojautą artimiesiems dėl šio įvykio. Visi vaikai dėvėjo šalmus“, – nurodė jie.
Pasak „Pramogų arenos“ atstovų, po šio įvykio jie informuos klubus ir ragins juos maksimaliai apsaugoti savo treniruojamus nepilnamečius vaikus, versdami juos nešioti kaklo apsaugas, kad tokie įvykiai nepasikartotų.
Bendruomenė sukrėsta
Ledo ritulio akademijos „Hockey Punks Academy“ vadovas Šarūnas Kuliešius, kurio vadovaujame akademijoje ir įvyko tragiška nelaimė, Eltai įvykio nekomentavo. Jis sakė esąs labai sukrėstas nelaimės ir apie tai pirmiausiai norėtų pasikalbėti su žuvusio berniuko tėvais.
Ledo ritulio atstovai sako, Lietuvoje nėra buvę panašios nelaimės.
Ieškos būdų padėti šeimai
Nacionalinės vaikų ledo ritulio lygos vadovas Arūnas Aleinikovas sako, kad ledo ritulio bendruomenė yra sukrėsta nelaimės.
„Ryte spręsim, kuo galim padėti šeimai. Pirmą kartą taip ledo ritulyje pas mus. Visi šoke, nežinom, net ką sakyti“, – sunkiai rinkdamas žodžius ketvirtadienio rytą Eltai sakė A. Aleinikovas.
Užuojautą mirusio vaiko šeimai pareiškė Sostinės ledo ritulio akademijos vadovė Dalia Katulė: „Tai yra didžiulė nelaimė ledo ritulio bendruomenėje. Nuoširdžiai užjaučiame šeimą“.
Tai antra skaudi netektis Lietuvos ledo ritulio bendruomenėje – vasarą per nelaimingą atsitikimą žuvo žinomas ledo ritulininkas Mindaugas Kieras. Šokdamas į vandenį jis patyrė sunkias galvos ir stuburo traumas ir netrukus nuskendo. Ligoninėje Vilniuje trečiadienį mirė 13-metis paauglys – jis buvo mirtinai sužalotas per ledo ritulio treniruotę.
Ritulys pataikė į ausies sritį
Nacionalinės vaikų ledo ritulio lygos vadovas Arūnas Aleinikovas „Delfi“ teigė bendravęs su akademijos treneriu, kurio vedamos treniruotės metu įvyko tragiška nelaimė.
„Skelbiama, jog ritulys pataikė į pakaušį, bet tai nesąmonė. Taip negalėjo būti, vaikas buvo su šalmu, ritulys pataikė žemiau šalmo, po ausimi. Man taip teigė treneriai, remiuosi jų žodžiais. Į pakaušį niekaip negalėjo pataikyti, nepramuši šalmo, jis juk apsaugo nuo bet kokio metimo. Ritulys skriejo tiesiai, galbūt vaikas išsigando, pasisuko šonu į tą ritulį. Jei būtų ritulys pataikęs į veido apsaugą, į šalmą, nieko nebūtų nutikę“, – nelengvai žodžius rinko A. Aleinikovas.
Kaip jau rašyta, Policijos departamentas pranešė, kad nelaimė įvyko trečiadienio vakarą, apie 17.45 val., Vilniuje, Ąžuolyno gatvėje, ledo ritulio treniruotėje. Čia veikia dvi aikštės, dvi įstaigos rengia treniruotes vaikams. Nepilnamečiui (gim. 2012 m.) buvo pataikyta ledo rituliu į pakaušį.
Eltos žiniomis, vaiką iš arenos išvežė greitoji pagalba. Dėl patirtų sužalojimų nepilnametis pristatytas į Vilniaus ligoninę, kurioje 19.03 val. mirė.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti. Po nelaimės policija vykdė trenerių apklausas.
