Policininko nušautos moters byla – dar nebaigta: Aukščiausiajame Teisme – skundas

„Šiandien Lietuvos Aukščiausiajame Teisme gautas nukentėjusiųjų advokato kasacinis skundas, juo prašoma panaikinti apeliacinės instancijos teismo nutartį ir bylą perduoti iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka“, – Eltai teigė teismo atstovė Tautvilė Merkevičiūtė.
Šio teismo Atrankos kolegija dar spręs, ar priimti paduotą skundą. LAT sprendžia dėl kiekvieno jam paduoto kasacinio skundo priėmimo.
Prokuratūra taip pat žadėjo apskųsti policininko išteisinimą, tačiau jos skundo teismas kol kas negavo.
Pernai spalio 21 dieną Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti išteisinamąjį nuosprendį policininko Dariaus Šerpyčio baudžiamojoje byloje. Šis teismas nusprendė atmesti prokuratūros ir nukentėjusiųjų skundus.
Pirmosios instancijos teismas nutraukė policininkui iškeltą bylą dėl žmogaus nužudymo tarnybos metu. D. Šerpytis buvo išteisintas ir dėl piktnaudžiavimo tarnyba.
Baudžiamąją bylą išnagrinėjęs Apeliacinis teismas padarė išvadą, kad aptartoje situacijoje, kai pareigūnams 2023 metų gruodį teko vykti į iškvietimą dėl neadekvačiai besielgiančios moters, pastaroji elgėsi agresyviai ne dėl atvykusių policininkų elgesio, o dėl psichinės ligos paūmėjimo, pasireiškusio fizinės agresijos nukreipimu į kitus asmenis.
Teisėjų kolegija atkreipė dėmesį į tai, kad pareigūnai, mėgindami sulaikyti moterį, panaudojo specialiąsias priemones, tai yra elektroimpulsinius prietaisus „Tazer“, lazdą, fizinę jėgą, ašarines dujas, tačiau šios priemonės jos neveikė arba jų poveikis buvo trumpalaikis.
Nušautos moters sūnūs iš D. Šerpyčio ir Lietuvos valstybės prašė jiems priteisti 100 tūkst. eurų, tai yra kiekvienam po 50 tūkst. eurų.
Apeliacinis teismas šį ieškinį byloje paliko nenagrinėtą.
D. Šerpyčiui baudžiamoji byla buvo iškelta po 2023 m. gruodžio įvykių, kai jis tarnybos metu Vilniaus rajone nušovė agresyvią moterį.
ELTA primena, kad tragedija įvyko Vilniaus rajone. Agresyvi, psichikos sutrikimų turėjusi 1972 m. gimusi moteris su kastuvu puolė ir aptalžė pas ją atvykusius medikus bei greitosios medicinos pagalbos automobilį, po to su peiliu puolė atvykusius policijos pareigūnus.
Į moterį policininkas D. Šerpytis iš viso paleido penkis šūvius, po kurių ji mirė įvykio vietoje.
