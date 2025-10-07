Policijai įkliuvo olimpietis Evaldas Petrauskas: atskleidė daugiau detalių apie narkotikus

Kaip skelbė delfi.lt, 33-ejų sportininkas policininkams įkliuvo rugsėjo pabaigoje – rugsėjo 22-osios naktį.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, dviejų aukštų garaže sostinės L. Asanavičiūtės gatvėje buvo rastas maišelis su rudos spalvos kristaline medžiaga, galimai, narkotine. O kitoje patalpoje, kurioje buvo aštuoni asmenys, ant stalo aptikta augalinės kilmės medžiaga – taip pat, tikėtina, narkotinė.
Pas vieną ten buvusį pilietį, gimusį 1994 metais, rasta kristalinė, galimai, narkotinė medžiaga. Ji buvo įdėta į cigarečių pakelį.
Teisėsauga po šio įvykio pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti. Tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė narkotines ar psichotropines medžiagas neturėdamas tikslo jų parduoti ar kitaip platinti, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
Kauno.diena.lt žurnalistams bandant susisiekti su E. Petrausku ir išklausyti jo poziciją dėl incidento, to padaryti nepavyko nei telefonu, nei išsiuntus žinutę socialiniame tinkle.
