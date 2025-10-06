 Vilniuje su narkotikais įkliuvo garsus boksininkas Evaldas Petrauskas

Vilniuje su narkotikais įkliuvo garsus boksininkas Evaldas Petrauskas

2025-10-06 22:38 kauno.diena.lt inf.

Buvęs garsus Lietuvos boksininkas, 2012-ųjų metų Londono olimpinių žaidynių prizininkas Evaldas Petrauskas turi rimtų nemalonumų su teisėsauga. Portalas delfi.lt  rašo, kad 33 metų sportininkas įkliuvo su narkotinėmis medžiagomis.

Evaldas Petrauskas
Evaldas Petrauskas / E. Ovčarenko / BNS nuotr.

Teigiama, kad rugsėjo pabaigoje Vilniuje esančiuose garažuose policijos pareigūnai aptiko galimai narkotinių medžiagų. 

Anot šaltinio, gretimoje patalpoje tarp aštuonių sulaikytų žmonių buvo ir E.Petrauskas. 

 

 

 

 

