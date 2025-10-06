Vilniuje su narkotikais įkliuvo garsus boksininkas Evaldas Petrauskas

Teigiama, kad rugsėjo pabaigoje Vilniuje esančiuose garažuose policijos pareigūnai aptiko galimai narkotinių medžiagų.
Anot šaltinio, gretimoje patalpoje tarp aštuonių sulaikytų žmonių buvo ir E.Petrauskas.
Buvęs garsus Lietuvos boksininkas, 2012-ųjų metų Londono olimpinių žaidynių prizininkas Evaldas Petrauskas turi rimtų nemalonumų su teisėsauga. Portalas delfi.lt rašo, kad 33 metų sportininkas įkliuvo su narkotinėmis medžiagomis.
Teigiama, kad rugsėjo pabaigoje Vilniuje esančiuose garažuose policijos pareigūnai aptiko galimai narkotinių medžiagų.
Anot šaltinio, gretimoje patalpoje tarp aštuonių sulaikytų žmonių buvo ir E.Petrauskas.
Naujausi komentarai