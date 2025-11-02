 Kaune sulaikyti narkotikų platinimu įtariami vyras ir moteris

Kaune sulaikyti narkotikų platinimu įtariami vyras ir moteris

2025-11-02 09:56
BNS inf.

Kaune šeštadienį sulaikyti vyras su moterimi, pas kuriuos rastas didelis kiekis narkotinių medžiagų.

Kaune sulaikyti narkotikų platinimu įtariami vyras ir moteris / P. Peleckio/ BNS nuotr.

Policijos departamento duomenimis, šeštadienio rytą Varnių gatvėje buvo sustabdytas automobilis „Toyota Yaris“, kurį vairavo 2005 metais gimęs vyras. Pas jį rasti ir paimti aštuoni polietileniniai maišeliai su baltos spalvos milteliais, įtariama – narkotine medžiaga.

Vyro gyvenamame bute Baltų prospekte ir 2005 metais gimusios moters automobilyje „BMW 740“ kratos metu taip pat rasta įvairių pakuočių su skirtingais sintetinės kilmės galimai narkotikais, dar trys paketėliai rasti užkasti.

Įtariamieji uždaryti į areštinę, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl disponavimo narkotikais turint tikslą juos platinti arba disponavimu labai dideliu kiekiu narkotinių medžiagų.

Už tai gresia laisvės atėmimas nuo dešimties iki 15 metų.

Šiame straipsnyje:
narkotikai
narkotikų platinimas
policija
sulaikymas
didelis kiekis narkotinių medžiagų
narkotinės medžiagos

Vadoklių kaimas
Gal taip rinko lėšas Nemuno Dumblo partijai ? ?
0
0
kk
sodintu nuo 15m mažiau stumdytu
1
0
Visi komentarai (2)

