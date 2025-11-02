Kaune sulaikyti narkotikų platinimu įtariami vyras ir moteris

Policijos departamento duomenimis, šeštadienio rytą Varnių gatvėje buvo sustabdytas automobilis „Toyota Yaris“, kurį vairavo 2005 metais gimęs vyras. Pas jį rasti ir paimti aštuoni polietileniniai maišeliai su baltos spalvos milteliais, įtariama – narkotine medžiaga.
Vyro gyvenamame bute Baltų prospekte ir 2005 metais gimusios moters automobilyje „BMW 740“ kratos metu taip pat rasta įvairių pakuočių su skirtingais sintetinės kilmės galimai narkotikais, dar trys paketėliai rasti užkasti.
Įtariamieji uždaryti į areštinę, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl disponavimo narkotikais turint tikslą juos platinti arba disponavimu labai dideliu kiekiu narkotinių medžiagų.
Už tai gresia laisvės atėmimas nuo dešimties iki 15 metų.
