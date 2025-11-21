 Policija pradėjo aplinkybių patikslinimą dėl Žemaitaičio paviešintų moksleivių duomenų

2025-11-21 12:22
Ainis Gurevičius (BNS)

Vilniaus pareigūnai pradėjo aplinkybių patikslinimą dėl Seimo nario, „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio paviešintų moksleivių asmens duomenų.

Remigijus Žemaitaitis
Remigijus Žemaitaitis / Ž. Gedvilos / ELTOS nuotr.

Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis BNS penktadienį nurodė, kad šių veiksmų pareigūnai ėmėsi gavę pareiškimą dėl nepilnamečių asmens duomenų paviešinimo.

Ketvirtadienį vakare R. Žemaitaitis savo „Facebook“ paskyroje išplatino įrašą, kuriame kritikavo penktadienį vykstantį kultūrininkų mitingą.

Prie šio įrašo politikas prisegė ir ekrano nuotrauką, kurioje matyti Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijos moksleivių, vyksiančių į mitingą, sąrašas su jų vardais ir pavardėmis.

Sulaukęs kritikos dėl paviešintų duomenų, „aušriečių“ vedlys įrašą pakoregavo, kad moksleivių duomenys nesimatytų.

Policija aiškinasi ar R. Žemaitaičio veiksmuose yra Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo arba kitų įstatymų pažeidimo požymių.

