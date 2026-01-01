 Lietuvoje per išgertuves peiliais sužaloti penki žmonės, vienas jų – mirtinai

Lietuvoje per išgertuves peiliais sužaloti penki žmonės, vienas jų – mirtinai

2026-01-01 09:24
ELTOS inf.

Lietuvoje praėjusią naktį per išgertuves artimųjų rate peiliais buvo sužaloti keturi žmonės, tarp jų vienas – mirtinai, o kitas vyras paaiškino pats susižeidęs.

Lietuvoje per išgertuves peiliais sužaloti penki žmonės, vienas jų – mirtinai
Lietuvoje per išgertuves peiliais sužaloti penki žmonės, vienas jų – mirtinai / Asociatyvi J. Kalinsko/BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Policijos departamento duomenimis, Vilkaviškio Aušros gatvėje esančiame bute, kilus konfliktui, 36-erių neblaivus vyras ketvirtadienį, apie 4.30 val., peiliu sužalojo 40-metį gimusį vyrą.

Įtariamasis, kuriam nustatytas 2,14 prom. girtumas, sulaikytas, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl artimojo giminaičio ar šeimos nario nužudymo.

Tuo metu Trakų rajone, Aukštųjų Semeniukų kaime, 73-ejų neblaivus (2,40 prom.) vyras apie 3.50 val. peiliu sužalojo 41 ir 31 metų vyrus. Jie pristatyti į ligoninę, įtariamasis uždarytas į areštinę.

Gruodžio 31-ąją, apie 23.50 val., Rokiškio Alyvų gatvėje, savo bute, 37-erių neblaivus (3,06 prom.) vyras peiliu sužeidė neblaivią (2,98 prom.) 56-erių moterį, kuri paguldyta į ligoninę. Įtariamasis taip pat uždarytas į areštinę.

Pareigūnai dėl šių dviejų užpuolimų tiria fizinio skausmo sukėlimą ar nežymų sveikatos sutrikdymą artimajam.

Be to, apie 20 val. į Kėdainių ligoninę iš savo namų šio miesto Šėtos gatvėje pristatytas ir paguldytas 44-erių vyras. Jis paaiškino tą pačią dieną, apie 19.20 val., išgertuvių metu tyčia susižalojęs peiliu. Policija surinko medžiagą dėl skausmo sukėlimo.

Šiame straipsnyje:
policija
peilis
sužalojimai
išgertuvės

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų