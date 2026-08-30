 Po avarijos dviratininkams prireikė medikų pagalbos

Po avarijos dviratininkams prireikė medikų pagalbos

Automobilis važiavo degant raudonam šviesoforo signalui
2026-08-30 13:50 kauno.diena.lt inf.

Vilniuje šeštadienio popietę įvyko avarija, kurios metu sužalojimų patyrė dviratininkai.

<span>Po avarijos dviratininkams prireikė medikų pagalbos</span>
Po avarijos dviratininkams prireikė medikų pagalbos / Asociatyvi policijos nuotr.

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Kaip pranešė policija, rugpjūčio 29 d., apie 15.25 val., V. Kudirkos ir M. K. Čiurlionio g. sankryžoje automobilis „Honda CR-V“, vairuojamas moters (gim. 1976 m.), įvažiavo į sankryžą degant draudžiamam raudonam šviesoforo signalui.

Automobilis kliudė per pėsčiųjų perėją važiavusį dviratininką (gim. 1993 m.), kuris nukrito ant žemės. Smūgio metu iš paskos dviračiu važiavusi dviratininkė (gim. 1994 m.) atsitrenkė į automobilio kliudytą dviratininką. 

Eismo įvykio metu nukentėjo dviratininkas, kuris paguldytas į ligoninę, bei dviratininkė, kuri, suteikus medicininę pagalbą ligoninėje, gydoma ambulatoriškai. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Šiame straipsnyje:
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