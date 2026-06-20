Panevėžyje ir sostinėje siautėjo transporto priemonių vagys

Kaip nurodė Panevėžio apskrities policija, 1957 metais gimęs vyras šią savaitę pranešė apie pavogtą automobilį „Audi Q5“, taip padarant 5 tūkst. eurų žalą.
Tuo metu Vilniaus Kalvarijų gatvėje, vietos policijos duomenimis, penktadienio vakarą iš laiptinės sandėliuko dingo du elektriniai paspirtukai „Ninebot by Segway ZT3 Pro E“ ir „Xiaomi 365 Pro“, vaikiškas dviratis „Woom“, vyriškas dviratis „Cube Nature“ ir kiti daiktai. Žala –2,4 tūkst. eurų.
Anksčiau tą pačią dieną, po vidurnakčio, Vilniaus Naugarduko gatvėje iš namo laiptinės buvo pavogtas elektrinis dviratis „Engwe M20“, o iš namo kiemo – dar du elektriniai dviračiai „Engwe M20“, padarant 3,2 tūkst. eurų nuostolį.
Pareigūnai pradėjo ikiteisminius tyrimus dėl vagysčių.
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