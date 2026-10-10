 Naujos detalės apie žmogžudystę Vilniuje: įtariamasis – buvęs pareigūnas

Naujos detalės apie žmogžudystę Vilniuje: įtariamasis – buvęs pareigūnas

2026-10-10 12:47 kauno.diena.lt inf.

Šeštadienį Vilniaus vpk patvirtino, kad žmogų nušovęs įtariamasis – buvęs pareigūnas.

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<span>Naujos detalės apie žmogžudystę Vilniuje: įtariamasis – buvęs pareigūnas</span>
Naujos detalės apie žmogžudystę Vilniuje: įtariamasis – buvęs pareigūnas / R. Riabovo / BNS nuotr.

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Primename, kad Vilniaus apskrities VPK Komunikacijos poskyrio vedėja Julija Samorokovskaja informavo, kad, pirminiais duomenimis, viešoje vietoje tarp asmenų kilo konfliktas. Jo metu mirtinai sužalotas 1981 m. gimęs vyras.

„Pirminiais duomenimis, Vilniuje, viešoje vietoje, Savanorių prospekte, kilus konfliktui tarp asmenų, 1981 m. gimęs vyras buvo mirtinai sužalotas“, – sakė policijos atstovė.

Pranešimas apie incidentą policiją pasiekė spalio 9 d., 18.27 val.

Pagalbos kreipęsis asmuo nurodė, kad jį puola ginkluoti vyrai. Pareigūnams taip pat buvo pranešta apie pašautą žmogų.

Šeštadienį pareigūnai patvirtino, kad šūvis pataikė aukai į krūtinę, o sulaikytas asmuo prieš 12 metų dirbo kaip Vilniaus pareigūnas. 

Šiuo metu įtariamasis nedirbo.

Šiame straipsnyje:
Pareigūnas
policija
žmogžudystė
šūvis
Vilnius

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