Kruvinas vakaras Vilniuje: Savanorių prospekte – nušautas žmogus

Pranešimas apie incidentą gautas spalio 9 d., apie 18.30 val. Pareigūnams pranešta, kad Savanorių prospekte kilus konfliktui buvo pašautas žmogus.
Pagalbos kreipęsis asmuo nurodė, kad jį puola ginkluoti žmonės. Taip pat pranešta apie viešoje vietoje pašautą žmogų. Pranešėjas iš įvykio vietos pabėgo.
Atvykę policijos pareigūnai patvirtino informaciją apie sužalotą žmogų. Pirminiais duomenimis, sužalojimai buvo mirtini.
Kaip rašo portalas „Delfi“, pasak įvykio liudininko, nukentėjusiajam į nugarą pataikė trys kulkos. Ši detalė kol kas nėra patvirtinta policijos.
Savanorių prospekte dirba gausios policijos pajėgos. Konflikto priežastys, dalyvių skaičius ir tai, ar įtariamieji sulaikyti, kol kas nepatikslinta.
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