2026-01-15 11:50 kauno.diena.lt inf.

Ketvirtadienį po vidurnakčio Vilniaus apskrities pareigūnai lėkė į magistralę A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda. Iškvietimo problema – ne kasdienė.

Naktį policija lėkė į magistralę dėl sniego senio: vaizdas nustebino net pareigūnus / Asociatyvi A. Ufarto/BNS nuotr.

Pasak Vilniaus apskrities policijos, pranešimas apie įvykį buvo gautas sausio 15 d. 00.17 val. Kaip teigta, Elektrėnų savivaldybės ribose esančioje Gilučių seniūnijoje, Kalninių Mijaugonių kaime, kelyje Kaunas–Vilnius, pastebėtas neeilinis vaizdas.

Pravažiuojantis vairuotojas sakė, kad prieš betoninį ženklą „Vilnius“, antrojoje eismo juostoje, ant važiuojamosios dalies, stovi sniego senio apatinė dalis kaip didelė gniūžtė, primenanti ledo gabalą. O pirmoji juosta kelyje – stipriai apsnigta.

Policijos pareigūnams nuvykus į įvykio vietą buvo rastas ir nuo kelio patrauktas baltos spalvos maišas bei smulkios šiukšlės, išmėtytos ant važiuojamosios dalies.

