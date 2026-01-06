Nufilmavo, kaip pastatė milžinišką sniego senį

Sniego senį statė 6 žmonės ir 2 krautuvai. Statinys pareikalavo nemažai pastangų, kantrybės ir komandinio darbo. Užtruko net 5 valandas.
Šis kūrinys tapo puikiu pavyzdžiu, kaip žiemos pramogos gali virsti bendruomeniškumo ir kūrybiškumo simboliu.
Mackų ūkyje, Kazliškio kaime, Rokiškio rajone šią nuostabią žiemą iškilo išskirtinis sniego senis, net 6,5 metro.
