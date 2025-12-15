Mokslų daktaras nužudė žmoną ir privertė visus galvoti, kad tai – savižudybė

„Siekiant užtikrinti nuosprendžio vykdymą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti pakeisti į suėmimą, suėmimą vykdyti nedelsiant – po nuosprendžio paskelbimo suimti teismo salėje”, – paskelbė teisėjas Paulius Veršekys.
Teisėjas skyrė pusmečiu ilgesnę bausmę nei prašė prokuroras Egidijus Motiejūnas – kaltintojas prašė skirti 16 metų ir 6 mėnesius kalėjimo.
Trys Viešojo saugumo pareigūnai teismo salėje pasirodė beveik kartu su teisėju. Teisėjui skaitant apie kardomosios priemonės pakeitimą, jie prisiartino prie nuteistojo ir jį apsupo. Nuteistasis atrodė sutrikęs.
Nužudytosios mama nuosprendį išklausė su ašaromis.
„Kaip taip šaltakraujiškai nužudyti žmogų? Vaikus palikti našlaičius? Kaip galima žudikui palikti vaikus?“ – su ašaromis akyse teisme kalbėjo nužudytosios mama.
Dukters netekusiai mamai iš A. Voitechovičiaus teismas priteisė 100 tūkst. eurų neturtinės žalos bei daugiau nei 2 tūkst. eurų turtinės žalos.
Byla buvo nagrinėjama uždaruose posėdžiuose. Todėl teismo verdikto už uždarų durų laukė kiti aukos artimieji. Jie nuosprendį už durų pasitiko plojimais.
Giminaičiai jaudindamiesi pasakojo, kad iš pradžių policija vangiai tyrė bylą, galbūt ketino ją nutraukti.
„Aš mačiau, kad nori nutraukti bylą, aš tada ėjau per visur su skundais, sakiau: padėkite“, – pasakojo nužudytosios krikšto mama Kristina.
Mes trejus metus kovojom, kad jis būtų nuteistas. Jis tyčiojosi iš mūsų.
„Mes trejus metus kovojom, kad jis būtų nuteistas. Jis tyčiojosi iš mūsų. Vaikų teisės jį palaikė, mes norėjome susitikti su vaikais, spręsti dėl vaikų, tai vaikų teisės net neatrašydavo mums", – sakė nužudytosios krikšto mama Kristina.
Pasak jos, vaikai buvo palikti gyventi su itin sunkiais nusikaltimais įtariamu tėvu.
Apie tai, kad trys poros vaikai iki šiol gyveno su A. Voitechovičiumi, Eltai patvirtino ir kiti šaltiniai.
A. Voitechovičius daugybę kartų skundė savo vaikų motiną vaiko teisių specialistams, pridėdavo filmuotą medžiagą. Ši tarnyba buvo sulaukusi 28 skundų.
Paskelbtas teismo nuosprendis nėra galutinis ir gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.
Pripažintas kaltu dėl visų kaltinimų
Teisėjas skaitė tik trumpą dalį nuosprendžio iš neviešos bylos, jis neskelbė motyvų, liudijimų ir kitos medžiagos. Teisėjas P. Veršekys tik išvardijo straipsnius, pagal kuriuos asmuo pripažintas kaltu.
Mokslininkui buvo pareikšti kaltinimai dėl fizinio skausmo sukėlimo savo sutuoktinei, pasikėsinimo ją nužudyti ir vėliau įvykdyto nužudymo, neteisėto asmens būsto neliečiamumo pažeidimo, neteisėto prisijungimo prie informacinės sistemos, neteisėto disponavimo įrenginiais, programine įranga, slaptažodžiais, kodais ir kitokiais duomenimis.
Bylos duomenimis, vyras smurtavo prieš moterį, jai su trimis vaikais apsigyvenus išsinuomotame bute naktį bandė ją nužudyti ir vėliau nužudė. Aplinkiniams bandyta sudaryti įspūdį, kad moteris nusižudė. Taip pat buvo įtariama, kad vyras slapta skaitė moters žinutes socialiniuose tinkluose, nors moteris dažnai keitė slaptažodžius, tai jai nepadėjo.
Kaip nustatė tyrėjai, moterį buvo pasikėsinta nužudyti 2021 metų spalį, po metų, 2022 metų gruodį, ji rasta, kaip manoma, nužudyta. Pareigūnai įtaria, kad vyras galėjo pasidaryti atsarginį raktą, originalą paėmęs iš pas jį besisvečiuojančios dukters – pagal teismo spendimą kaltinamasis galėjo pasiimti vaikus iš mamos savaitgaliais ir kitu laiku bei bendrauti su jais. Be to, pareigūnai pasigedo kitų buto raktų komplektų.
2021 m. spalį naktį vyras pateko į moters butą ir prispaudęs su pagalve ją dusino. Išsigandęs pusės metų kūdikis ėmė verkti, moteriai pavyko išsivaduoti, po 4-5 valandų bendravimo smurtautojas ją paleido, išgavęs pažadą, kad ji niekam apie šį įvykį nepapasakos. Ryte moteris iš buvusio vyro sulaukė atsiprašymo, jis teigė, kad jame buvo pabudęs kažkoks žvėris.
Moteris baiminosi neprognozuojamai besielgiančio savo vaikų tėvo, keitė nuomojamo buto spynas, būdama buto viduje, užsirakindavo taip, kad iš išorės durų negalima būtų atrakinti. Radus lavoną, viršutinė spyna nebuvo užrakinta, raktai į ją tik buvo įkišti. Tada butas buvo atrakintas savininkei atnešus apatinės spynos raktus.
Teismas per liudytųjų apklausas aiškinosi, kiek raktų buvo bute, kuriame įvyko, tragedija, koks buvo durų užrakinimo mechanizmas.
