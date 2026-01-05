Dėl kibernetinio priekabiavimo prie Brigitte Macron įkalintas vienas asmuo

Aštuoniems kaltinamiesiems buvo skirtos nuo keturių iki aštuonių mėnesių laisvės atėmimo bausmės, jų vykdymą atidedant, devintam asmeniui buvo skirta šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmė, nes jis neatvyko į posėdį, o dešimtam žmogui buvo nurodyta lankyti kovos su neapykantos kalba internete kursus.
Jie buvo kaltinami išsakę daugybę piktavališkų komentarų apie B. Macron. Kai kurie iš jų apėmė teiginius apie pedofiliją.
Ši byla susijusi su nepagrįsta sąmokslo teorija, kuri socialiniuose tinkluose plinta nuo tada, kai E. Macronas 2017 m. buvo išrinktas prezidentu. Teorijos šalininkai teigia, esą B. Macron yra translytė moteris ir gimė vyru. Macronai jau anksčiau ėmėsi teisinių veiksmų dėl tokių teiginių.
Tarp kaltinamųjų yra Prancūzijoje gerai žinomas sąmokslo teorijų šalininkas ir mediume bei reklamos specialiste prisistatanti moteris, kurios paskyra tinkle „X“ nuo to laiko buvo sustabdyta. Manoma, kad ji atliko svarbų vaidmenį skleidžiant atitinkamus gandus.
Naujausi komentarai