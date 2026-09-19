 Miesto centre degintas Koranas: plinta vaizdo įrašas

Miesto centre degintas Koranas: plinta vaizdo įrašas

2026-09-19 13:58 kauno.diena.lt inf.

Sostinėje praėjusią savaitę viešoje vietoje degintas Koranas.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
<span>Miesto centre degintas Koranas: plinta vaizdo įrašas</span>
Miesto centre degintas Koranas: plinta vaizdo įrašas / Vaizdo įrašo stop kadrai

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Socialiniuose tinkluose paplito ir vaizdo įrašas, kuriame matyti ant žemės liepsnojantis islamo šventraštis. Netoliese sukiojasi nemažai žmonių, tačiau liepsnos, panašu, sudomino tik kelis.


View this post on Instagram


A post shared by Beyza Cellat (@whiet08)

Įvykį portalui diena.lt patvirtino ir Vilniaus apskrities policija. Anot jos, incidentas fiksuotas rugsėjo 13 d., 1.57 val. nakties. Pranešta, kad Etmonų gatvėje deginamas Koranas.

Policija įtariamųjų kol kas nenustatė.

Pradėtas ikiteisminis dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

Koranas yra islamo išpažinėjų pagrindinė religinė knyga.

Šiame straipsnyje:
koranas
deginimas
Vilnius
viešosios tvarkos pažeidimas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų