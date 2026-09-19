Miesto centre degintas Koranas: plinta vaizdo įrašas

Socialiniuose tinkluose paplito ir vaizdo įrašas, kuriame matyti ant žemės liepsnojantis islamo šventraštis. Netoliese sukiojasi nemažai žmonių, tačiau liepsnos, panašu, sudomino tik kelis.
Įvykį portalui diena.lt patvirtino ir Vilniaus apskrities policija. Anot jos, incidentas fiksuotas rugsėjo 13 d., 1.57 val. nakties. Pranešta, kad Etmonų gatvėje deginamas Koranas.
Policija įtariamųjų kol kas nenustatė.
Pradėtas ikiteisminis dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
Koranas yra islamo išpažinėjų pagrindinė religinė knyga.
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