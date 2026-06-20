 Lentvaryje – gaisras mediniame name, nukentėjo vyras

Lentvaryje – gaisras mediniame name, nukentėjo vyras (Papildyta)

2026-06-20 12:30
ELTOS inf.

Šeštadienį Lentvaryje, Geležinkelio gatvėje, atvira liepsna dega medinis namas, praneša Bendrasis pagalbos centras (BPC). 

Gaisras
Gaisras / Asociatyvi freepik.com, D. Labučio/ ELTOS nuotr.

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Skelbiama, jog pranešimas apie incidentą gautas 11.49 val.

Kaip Eltai teigė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) Situacijų koordinavimo skyriaus atstovas, į įvykio vietą buvo išsiųstos keturios autocisternos. 12.12 val. gaisras buvo lokalizuotas, šiuo metu vyksta tolesni gesinimo darbai.

PAGD atstovo teigimu, iki ugniagesių atvykimo iš pastato išėjo vienas žmogus –  jis nestipriai apdegė pėdas ir rankas, buvo išvežtas į ligoninę. Daugiau žmonių pastate nėra.

BPC duomenimis, į įvykio vietą išsiųstos Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos. Informacija apie įvykį perduota Vilniaus apskrities greitosios medicinos pagalbos stočiai.

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gaisras
gaisras Lentvaryje

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