Lentvaryje – gaisras mediniame name, nukentėjo vyras

Skelbiama, jog pranešimas apie incidentą gautas 11.49 val.
Kaip Eltai teigė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) Situacijų koordinavimo skyriaus atstovas, į įvykio vietą buvo išsiųstos keturios autocisternos. 12.12 val. gaisras buvo lokalizuotas, šiuo metu vyksta tolesni gesinimo darbai.
PAGD atstovo teigimu, iki ugniagesių atvykimo iš pastato išėjo vienas žmogus – jis nestipriai apdegė pėdas ir rankas, buvo išvežtas į ligoninę. Daugiau žmonių pastate nėra.
BPC duomenimis, į įvykio vietą išsiųstos Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos. Informacija apie įvykį perduota Vilniaus apskrities greitosios medicinos pagalbos stočiai.
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