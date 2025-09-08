Darbe buvusi Valentina sužinojo, kad su sūnumi liko be pastogės: mano namai dega!

Apie nelaimę, palikusią be stogo virš galvos, portalo kauno.diena.lt žurnalistams sutiko papasakoti Valentinos draugė Alina. „Vienoje namo pusėje gyveno mano draugė su šeima, o kitoje – vyriškis. Jo pusėje ir kilo gaisras. Kai atvyko ugniagesiai, viskas jau liepsnojo“, – kalbėjo ji.
Pasak pašnekovės, antrasis namo aukštas, kur su sūnumi gyveno Valentina, sudegė visiškai. O pirmasis aukštas, kuriame buvo įrengta virtuvė, svetainė bei vonios kambarys, – nepataisomai sulietas vandeniu. Minėto kaimyno namo pusė, Alinos žiniomis, sudegė visiškai.
„Tuo metu, kai įsiplieskė gaisras, Valentina dirbo. Ji man paskambino ir sako: „Alina, mano namai dega. Aš važiuoju iš darbo“. Kaip sužinojau, apie tai, kad dega namas, jai kažkas pranešė. Jos namo pusėje tuo metu žmonių nebuvo, nes suaugęs sūnus su drauge taip pat buvo išvažiavęs“, – detalizavo Valentinos draugė.
Į įvykio vietą, sakė Alina, greičiau atvyko Valentinos sūnus. Jam pavyko iš namo vidaus išnešti kai kuriuos daiktus. Šiuo metu be pastogės likusi moteris glaudžiasi pas vieną iš savo draugių, o jos sūnus – pas savo merginos tėvus.
„Valentina norėtų atstatyti sudegusius savo namus. Toks jos ir sūnaus bendras susitarimas. Ji sekmadienį prie namo buvo iki sutemų, bus ir šiandien – iš vidaus neša sudegusius daiktus ir peržiūri, ar dar liko kas nors, ką galima naudoti“, – atviravo nukentėjusiosios draugė.
Alina, pasidalijusi žinia apie nelaimę feisbuke, pasakojo, kad atsirado nemažai žmonių, kurie suskubo padėti Valentinai kaip tik gali – kai kas krovininiais automobiliais išveža sudegusius daiktus ir supleškėjusią medieną, kiti gelbsti finansiškai. „Paramą skirs ir direktorė, pinigėlių surinkome ir darbo kolektyve. Taip pat pririnkau visą maišą drabužėlių, nes visi pagrindiniai rūbai sudegė“, – sakė Valentinos draugė.
Paklausta, ko šiuo metu labiausiai reikia Valentinai ir jos sūnui, moteris tarstelėjo, kad svarbiausia dabar – finansinė gerų žmonių pagalba. Visa tai tam, kad pavyktų atstatyti prarastus namus. „Ateityje, manau, kad reikės visko, bet kol kas nėra kur sandėliuoti daiktus, nes Valentina glaudžiasi pas draugę“, – tarstelėjo Alina.
Apie gaisrą Vilniaus rajone, Sužionių seniūnijos teritorijoje, Rakšonių kaime, ugniagesiams buvo pranešta rugsėjo 7 d. 14.55 val. Atvykus į įvykio vietą atvira liepsna degė individualus dviejų aukštų gyvenamasis namas su mediniu priestatu.
Kaip teigiama, gaisro metu išdegė ir buvo išardytas namo stogas, sudegė antrojo aukšto patalpos ir priestatas. Dūmų detektorių nebuvo.
Norintys ir galintys prisidėti, gali tai padaryti:
Gavėjas: Valentina Baliukevič
Sąskaitos numeris: LT317300010016787288
Paskirtis: parama
