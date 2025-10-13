 Vilniaus rajone per gaisrą žuvo žmogus

2025-10-13 17:04
BNS inf.

Vilniaus rajone, Didžiosios Riešės kaime, per gaisrą pirmadienį žuvo žmogus, BNS informavo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.

Vilniaus rajone per gaisrą žuvo žmogus / asociatyvi A. Ufarto / BNS nuotr.

