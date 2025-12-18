Moteris apsišaukėliui būrėjui atidavė įspūdingą sumą

Kaip ketvirtadienį pranešė Policijos departamentas, į Klaipėdos policiją besikreipusi 1950 metais gimusi moteris pareiškė, kad rugpjūčio iki gruodžio per socialinį tinklą „Facebook“ su ja susisiekė nepažįstamas vyriškis, kuris prisistatęs būrėju ir gydomųjų ritualų ekspertu, apgaulės būdu išviliojo 171 tūkst. eurų.
Į Šakių policiją trečiadienį kreipėsi įmonės vadovas, kuris pareiškė, kad jo įmonės buhalterė gavo tariamai banko elektroninį laišką su nuoroda atnaujinti įmonės duomenis bei, įvedus autentifikavimo duomenis, nuo įmonės banko sąskaitos, apgaulės būdu, nuskaičiuota 20 tūkst. eurų.
Tuo metu Šakių rajone gyvenanti moteris, gimusi 1955 metais policijai pranešė gavusi skambutį iš nepažįstamų rusiškai kalbėjusių asmenų, prisistačiusių telekomunikacijų įmonės, banko darbuotojais ir policijos pareigūnais. Jie apgaulės būdu išviliojo iš moters išviliojo 15 tūkst. eurų. Panašus atvejis registruotas ir Kaune bei Vilniuje.
Ketvirtadienį į policiją kreipėsi ir Radviliškio rajono gyventojas gimęs 1964 metais, kuris pareiškė, kad su juo per interneto pokalbių programėlę susisiekė nepažįstami asmenys, kurie įtikino atlikti pinigines investicijas į kriptovaliutų mainų platformą. Vyras tvirtina netekęs per 22,7 tūkst. eurų.
Policija dėl šių įvykių pradėjo ikiteisminius tyrimus dėl sukčiavimo.
