Žaliųjų protestas Vilniuje: valdžią ragina užsiimti realiomis problemomis, ne viešaisiais ryšiais

Iki dešimties protestuotojų prieš vidurdienį susirinko Vilniaus miesto Rasų seniūnijoje, Stepono Batoro gatvėje.
Protestuotojai laikė plakatus su užrašais „Ačiū, bet, kol sodinate, miesto valdžia dusina Vilnių dūmuose“, „Ačiū už mišką, bet kada daugiabučių renovacija“, „Ačiū už mišką, bet tai nepanaikins kaltės dėl pakeltų bilietų kainų“, „Ačiū, kad sodinate, bet miesto medžiai žūsta nuo druskų“.
Protestu žalieji kritikuoja savivaldybę, esą ši rengia viešųjų ryšių akcijas, o ne sprendžia realias sostinės aplinkosaugines problemas – daugiabučių renovacijos, neefektyvios atliekų tvarkymo sistemos ir kitas.
Partijos pirmininkės Ievos Budraitės teigimu, Vilnius žiemos metu kasmet sunaudoja apie 60 tūkst. tonų druskos – šešis kartus daugiau nei Talinas, dėl to kasmet žūsta šimtai miesto medžių ir krūmų, o jų vietoje vėl rengiamos sodinimo talkos.
„Medžių sodinimas – gražu, bet kai kartu naikini tai, kas jau auga, tai ne žalioji politika, o viešųjų ryšių teatras“, – anksčiau pranešime teigė I. Budraitė.
Vilniaus miesto savivaldybės organizuotos talkos buvo sodinami ąžuolai, klevai, uosiai, beržai, pušys, liepos ir šermukšniai, gyventojai kviesti surinkti pakelėse ir miško pakraščiuose esančias atliekas.
Anot savivaldybės, toje pačioje teritorijoje pavasarį 500 vilniečių ir 15 organizacijų jau pasodino apie 1,3 tūkst. medžių, čia taip pat įrengti pasivaikščiojimo takai, suoliukai, informaciniai stendai ir dviračių stovėjimo vietos.
ELTA primena, kad Vilnius šiemet sausio 22 d. oficialiai tapo 2025 metų Europos žaliąja sostine. Iškilmingos ceremonijos metu šis titulas buvo perimtas iš Ispanijos miesto Valensijos.
(be temos)
(be temos)
(be temos)