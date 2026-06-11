 Vilnius ragina saugotis: numatoma labai smarki audra

Vilnius ragina saugotis: numatoma labai smarki audra

2026-06-11 11:08
Pranešimas spaudai

Šiandien 14–21 val. numatoma labai smarki audra, praneša Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba. Prognozuojama perkūnija, smarkus lietus, škvalas, per kurį vėjo gūsiai gali siekti 15–20 m/s, vietomis iki 25 m/s, galima kruša.

<span>Vilnius ragina saugotis: numatoma labai smarki audra</span>
Vilnius ragina saugotis: numatoma labai smarki audra / P. Peleckio / BNS nuotr.

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Vilniaus miesto savivaldybė artėjant rekomenduoja audrai venkiti vykti iš namų, likiti namuose, laikykitis atokiau nuo langų. 

Taip pat patariama išnešti iš balkonų ir kiemų daiktus, kuriuos gali pakelti vėjas, arba juos gerai pritvirtinti. Ištraukti buitinius prietaisus iš maitinimo šaltinio ir nesinaudoti kištukiniais lizdais. Būti pasirengus galimiems elektros tiekimo sutrikimams.

Jei esate išvykę, susiraskite saugias patalpas, nebūkite atviroje vietoje, nebėkite, nestovėkite po aukštais medžiais, prie reklamos stendų ir elektros linijų, metalinių stulpų, nestatykite šiose vietose automobilių.

Savivaldybės įmonė "Judu" taip pat informuoja, kad dėl intensyvaus lietaus galimi trumpalaikiai gatvių užtvindymai ir eismo sutrikimai. Kelionės mieste gali trukti ilgiau nei įprastai.

Šiame straipsnyje:
audra
Vilnius
JUDU
Vilniaus miesto savivaldybė

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na
"rekomenduoja audrai venkiti vykti iš namų". Spaudos tarnyba outsosinta į bangladešą
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