Vilnius ragina saugotis: numatoma labai smarki audra

Vilniaus miesto savivaldybė artėjant rekomenduoja audrai venkiti vykti iš namų, likiti namuose, laikykitis atokiau nuo langų.
Taip pat patariama išnešti iš balkonų ir kiemų daiktus, kuriuos gali pakelti vėjas, arba juos gerai pritvirtinti. Ištraukti buitinius prietaisus iš maitinimo šaltinio ir nesinaudoti kištukiniais lizdais. Būti pasirengus galimiems elektros tiekimo sutrikimams.
Jei esate išvykę, susiraskite saugias patalpas, nebūkite atviroje vietoje, nebėkite, nestovėkite po aukštais medžiais, prie reklamos stendų ir elektros linijų, metalinių stulpų, nestatykite šiose vietose automobilių.
Savivaldybės įmonė "Judu" taip pat informuoja, kad dėl intensyvaus lietaus galimi trumpalaikiai gatvių užtvindymai ir eismo sutrikimai. Kelionės mieste gali trukti ilgiau nei įprastai.
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