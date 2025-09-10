Vilniuje nugriaudėjus sprogimui – svarbi informacija gyventojams ir vairuotojams

Kaip teigiama, šiuo metu gaisras – gesinamas. Gaisro dūmai gali būti pavojingi sveikatai.
– Jei esate lauke ir matote dūmus, užuodžiate specifinį kvapą, pasitraukite, kad vėjas neneštų dūmų į jus;
– Arčiau gaisro gyvenantiems gyventojams patariama neiti į lauką, likus namuose – neatidarinėti orlaidžių, langų ir durų. -
– Jei namuose yra mechaninės vėdinimo sistemos, rekuperacija ar kondicionierius, rekomenduojama sistemas išjungti.
– Pasijutus prastai, rekomenduojama nedelsiant kreiptis į medikus.
Pasak sostinės savivaldybės, važiuojant pro gaisro vietą, rekomenduojama sandariai uždaryti automobilių langus. „Primename, teršalų ūmaus poveikio simptomai: akių, nosies ir gerklės dirginimas, dusulys, kosulys, susilpnėjusi plaučių funkcija – ypač sergantiems lėtine obstrukcine plaučių liga, padidėjęs kvėpavimo takų imlumas kvėpavimo takų infekcijoms – ypač vaikų, paūmėjusios kvėpavimo takų alerginės uždegiminės reakcijos“, – rašoma feisbuke.
Taip pat dėl gaisro uždarytas eismas Kirtimų gatvėje bei Eišiškių plente.
