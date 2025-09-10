 Vilniuje nugriaudėjus sprogimui – svarbi informacija gyventojams ir vairuotojams

2025-09-10 11:16 kauno.diena.lt inf.

Dėl gaisro, kilusio dujų pildymo stotyje, Vilniuje, Baltosios Vokės gatvėje, galima oro tarša, pranešė Vilniaus savivaldybė.

Vilniuje nugriaudėjus sprogimui – svarbi informacija gyventojams ir vairuotojams / Feisbuko grupės „Reidas Vilniuje I Trikojis Vilniuje“, savivaldybės nuotr.

Kaip teigiama, šiuo metu gaisras – gesinamas. Gaisro dūmai gali būti pavojingi sveikatai.

– Jei esate lauke ir matote dūmus, užuodžiate specifinį kvapą, pasitraukite, kad vėjas neneštų dūmų į jus;

–  Arčiau gaisro gyvenantiems gyventojams patariama neiti į lauką, likus namuose – neatidarinėti orlaidžių, langų ir durų. -

– Jei namuose yra mechaninės vėdinimo sistemos, rekuperacija ar kondicionierius, rekomenduojama sistemas išjungti.

– Pasijutus prastai, rekomenduojama nedelsiant kreiptis į medikus.

Pasak sostinės savivaldybės, važiuojant pro gaisro vietą, rekomenduojama sandariai uždaryti automobilių langus. „Primename, teršalų ūmaus poveikio simptomai: akių, nosies ir gerklės dirginimas, dusulys, kosulys, susilpnėjusi plaučių funkcija – ypač sergantiems lėtine obstrukcine plaučių liga, padidėjęs kvėpavimo takų imlumas kvėpavimo takų infekcijoms – ypač vaikų, paūmėjusios kvėpavimo takų alerginės uždegiminės reakcijos“, – rašoma feisbuke.

Taip pat dėl gaisro uždarytas eismas Kirtimų gatvėje bei Eišiškių plente.

