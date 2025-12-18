Vilniuje Katedros aikštėje vyks vienišiems senjorams skirta „Maltiečių sriubos“ akcija

Renginyje visų lauks sriuba ir muzikiniai akcentai.
Vakaro metu renginio svečiai galės sužinoti daugiau apie maltiečių veiklą, susitikti su savanoriais, išgirsti realias senjorų istorijas ir pabendrauti su bendruomenės nariais. Taip pat bus galima skirti paramą – tiek paliekant auką grynaisiais, tiek naudojantis kortelių skaitytuvais.
Patiems silpniausiems yra vežamas jau paruoštas valgis, kitiems – maisto produktų lauknešėliai. Taip pat maltiečiai padeda senoliams buityje, apsitarnaujant, lanko susirgus, nuperka vaistų, pasirūpina specialistų pagalba.
Didžiausias Maltos ordino pagalbos tarnybos projektas – „Maltiečių sriuba“ Lietuvoje verdama jau nuo 2006-ųjų.
Du dešimtmečius gyva tradicija kiekvienais metais suvienija tūkstančius žmonių skirtinguose Lietuvos miestuose. Jos tikslas – padėti tiems, kuriems pagalba ir bendravimas būtini kasdien: vienišiems, mažas pajamas gaunantiems, nelengvomis sąlygomis gyvenantiems senjorams.
