Vilniečių idėjoms įgyvendinti – per milijoną eurų: ką pasirinks gyventojai?

Dar bus įgyvendinta po vieną 30 tūkst. eurų vertės idėją kiekvienoje sostinės seniūnijoje. Antakalnyje, Justiniškėse, Naujininkuose, Pašilaičiuose – galimai netgi po dvi idėjas, vieną iš jų realizuojant mažesne apimtimi. Balsuoti dalyvauk.vilnius.lt dar galima iki sekmadienio vidurnakčio.
„Nuolat iš gyventojų girdime norėtume netipinės žaidimų erdvės kokią turi štai tas miestas, mūsų rajone taip pat reikėtų aktyvaus sporto erdvės, kad jaunuoliams nereikėtų važiuoti į miesto centrą, norime tiesiog gražesnės žalios erdvės prie namų. Šiandien turime unikalią progą ir programą ne tik norėti – bet ir sukurti. Tereikia poros minučių ir vieno paspaudimo, kad vietos, pro kurias kasdien praeiname ar kuriose leidžiame laisvalaikį, taptų dar gražesnės. Tik nuo kiekvieno iš mūsų balso priklauso kiek ir kaip keisis mūsų rajonas, kiemas, žaidimų, laisvalaikio, sporto erdvė“, – dar nebalsavusius aktyviai palaikyti idėjas kviečia Vilniaus savivaldybės Organizacijos vystymo grupės vadovė Lina Koriznienė.
Kaip balsuoti?
Iki sekmadienio (lapkričio 30 d.) vidurnakčio kiekvienas vyresnis nei 18 metų sulaukęs gyvenamąją vietą Vilniuje deklaravęs vilnietis ar į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą įtrauktas gyventojas gali išreikšti palaikymą platformoje „Dalyvauk! Vilnius“. Balsuoti galima už vieną seniūnijos ir vieną idėją miestui arba už vieną iš kažkurios kategorijos idėjų, tik svarbu atminti, kad nebalsavus už mažąją ar didžiąją idėją, vėliau kažkurios kategorijos idėjos palaikyti vėliau jau nebus galima.
Balsavimo procesas yra paprastas: tereikia pažymėti palaikomas idėjas, įveskite vardą, pavardę, asmens kodą ir telefono numerį. Į telefoną gavus SMS su 5 skaitmenų kodu, balsą patvirtinti.
Šiemet balsavimui atrinkta daugiau idėjų: 120 idėjų miestui ir 124 idėjos seniūnijoms. Nors gyventojų įsitraukimas didesnis, dėl didesnio idėjų skaičiaus balsai labiau išsiskaidė. Prasideda lyderiaujančių idėjų kova. Kiek anksčiau lyderiavusi idėja Pilaitėje įrengti „dviračių parką „PUMPTRACK“ trasą“ buvo ženklia balsų persvara išstumta idėjos įrengti netipinę vaikų žaidimo erdvę Vingio parke. Tačiau idėją palaikantiems gyventojams susitelkus, į laiminčiųjų idėjų gretas vėl grįžo dviračių trasa. Gyventojai ir toliau turėtų išlikti aktyvūs, nes ankstesnių metų patirtis rodo, kad net paskutinė balsavimo para gali visiškai pakeisti lyderių pozicijas.
Šiemet planuojama paskirstyti 650 tūkst. eurų idėjoms seniūnijose, dar 670 tūkst. eurų bus paskirstyta didžiosioms idėjoms miestui. Pernai idėjomis laimėtojomis tapo trys dideli projektai ir 29 maži projektai seniūnijose.
Idėjos-laimėtojos bus paskelbtos gruodžio pradžioje. Mažosios seniūnijų idėjos įgyvendinamos per 12 mėnesių, idėjos miestui – per 24 mėnesius.
