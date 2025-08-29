Vilniaus vairuotojams – geros žinios

„Nauji mokslo metai kasmet į sostinės gyvenimą įneša nemažai chaoso – rugsėjį pasikeitus tūkstančių vilniečių dienos ritmui, gatvėse eismas suintensyvėja ne tik rytinio ir vakarinio piko metu. Tam, kad užtikrintume kuo sklandesnes ir patogesnes keliones rudenį, su komanda intensyviai dirbome visą vasarą, paskutines keletą savaičių gatvių remonto darbai vyko visu tempu.
Nuoseklus užduočių planavimas ir atsakingas rangovų darbas leido dar iki rugsėjo atlaisvinti eismo juostas vienose intensyviausių miesto transporto arterijų, pavyzdžiui, Kalvarijų, Tuskulėnų ir Žalgirio gatvėse. Toliau darbai bus tęsiami remontuojant šaligatvius ar įvažiavimus, nemažai darbų vyks daugiabučių kiemuose, kur aktyviai tvarkomos automobilių stovėjimo aikštelės“, – sakė Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
Rekonstravus paviršinius lietaus nuotekų tinklus, nauja ištisinė asfalto danga rugpjūčio mėnesį patiesta Kalvarijų gatvėje (apie 3 km), atnaujintos Tuskulėnų (1,9 km), Žalgirio (396 m), Žaliųjų ežerų (1,87 km) gatvių dangos. Dar anksčiau asfaltavimo darbai užbaigti Skroblų, Lazdynėlių ir kitose gatvėse, kuriose taip pat sutvarkyti dviračių ir pėsčiųjų takai, įrengtas apšvietimas, atliktas horizontalusis ženklinimas.
Tęs suplanuotus gatvių ir kiemų remontus
Iki rugsėjo pradžios asfaltavimo darbai užbaigti 46 km sostinės gatvių iš šiemet planuotų sutvarkyti 53 km. Skaičiuojama, kad po šio sezono prastos ir labai prastos būklės gatvių mieste beveik nebeliks.
Dėl ribotos gatvių atnaujinimo sezono trukmės šiltuoju metų laiku stengiamasi kokybiškai atlikti kuo daugiau darbų, todėl esant palankioms oro sąlygoms, jie intensyviai vyks ir toliau. Artimiausiu metu bus asfaltuojamos J. Tiškevičiaus, Šumsko ir P. Joniko, Traidenio bei Subačiaus gatvės (nuo Didžiosios iki Drujos g.).
Rudenį bus tęsiamas Tilto g. remontas ir jungiamojo kelio ties Tarande statybos, taip pat Kareivių g. remontas tarp Verkių ir Žirmūnų gatvių, Mileišiškių g. ir Šatrijos Raganos g. sankryžos rekonstrukcija, Riovonių g. inžinerinių tinklų statyba ir kapitalinis remontas.
Jau greitai prasidės Džiaugsmo gatvės (nuo Paeglinės iki Pergalės g.) rekonstrukcija, taip pat pradės kilti pėsčiųjų tiltas per Nerį nuo A. Goštauto iki Upės gatvės.
Stengiantis kuo mažiau trikdyti transporto eismą, darbai rudens pradžioje bus intensyviau vykdomi pėsčiųjų zonose. Daugiau gatvių remonto technikos bus galima išvysti ir toliau nuo Vilniaus centro esančių daugiabučių namų kiemuose.
Šiemet jau sutvarkyti 24 daugiabučių kiemai, darbai toliau vyksta 29-iuose. Įrengiant korinės dangos aikšteles kiemuose kartu remontuojami šaligatviai, asfaltuojamos dangos, keičiami bortai, įrengiami nauji dviračių stovai.
Visiškai išvengti spūsčių nepavyks
Nuo pat rekordinių gatvių atnaujinimo darbų pradžios 2023-aisiais skelbta, kad ilgainiui daugiau dėmesio bus skiriama gatvių rekonstrukcijoms, tiltų remontui bei strateginių susisiekimo infrastruktūros projektų įgyvendinimui.
Rudenį sostinės senamiestyje prasidės paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Trakų g. statybos darbai, vykdomas kapitalinis gatvės remontas, bus tęsiami Vokiečių g. ir J. Basanavičiaus g. dalies nuo Mindaugo iki Pylimo g. rekonstrukcija. Naujausia informacija apie eismo organizavimą šiose gatvėse bus paskelbta artimiausiu metu.
Tęsiantis Valakampių tilto kapitaliniam remontui, juo eismas dviem juostomis vyks iki metų pabaigos. Planuojant keliones automobiliu šioje Vilniaus dalyje rekomenduojama tam skirti daugiau laiko nei įprasta ir dėl Kareivių g. vykdomų remonto darbų. Rekonstruojant Liubarto tiltą, eismo ribojimai tilto prieigose numatyti taip pat iki šių metų galo.
Primename, kad transporto spūsčių, kelio darbų, eismo įvykių ir ribojimų Vilniuje situaciją realiu laiku galima stebėti čia.
