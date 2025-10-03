Įspėjimas vairuotojams: keičiama eismo pokyčių data prie statomo Tarandės tunelio

Apie naują pokyčių įsigaliojimo datą gyventojai ir eismo dalyviai bus informuoti papildomai.
Primename, kad šiuo metu, iki spalio pabaigos, eismas ir toliau bus organizuojamas taip: Vilniaus kryptimi transportas vyksta šalia automagistralės esančiu vietiniu keliu dviem juostomis.
Tuo metu Panevėžio kryptimi abi pagrindinės eismo juostos yra uždarytos, todėl pravažiavus „EMSI“ degalinę, transportas nukreipiamas į kairę automagistralės pusę ir vyksta dviem juostomis.
Spalio pabaigoje pasikeitus eismo organizavimo tvarkai, eismas Panevėžio–Vilniaus kryptimi bus uždarytas ir kreipiamas į dešinę automagistralės pusę, kur vyks dviem susiaurintomis juostomis.
Eismas Vilniaus–Panevėžio kryptimi vyks taip pat dešine automagistralės Vilnius–Panevėžys puse dviem susiaurintomis juostomis.
