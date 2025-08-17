Vilniaus sankryžoje pradedami modernizavimo darbai: numatomi eismo ribojimai

Skelbiama, kad darbų metu sankryžoje bus įrengta nauja šviesoforų infrastruktūra, apsaugotos kairiojo posūkio kryptys, taip pat iš dalies apsaugoti dešiniojo posūkio manevrai iš pagrindinės gatvės bei sumažintas perteklinių atramų kiekis.
Anot JUDU, sprendimas tvarkyti Rasų–Drujos sankryžą priimtas dėl to, nes ši jau daugelį metų yra fiksuojama kaip viena pavojingiausių sankryžų sostinėje.
Sankryžos modernizacija vyks rugpjūčio 18–23 dienomis, dėl vykstančių darbų viešojo transporto eismas nesikeis, o esant poreikiui eismą reguliuos policijos pareigūnai.
