Vilniaus Kalėdų eglės įžiebimo šventė: programa ir eismo ribojimai

„Vilniaus eglės įžiebimo šventė neabejotinai yra vienas laukiamiausių metų renginių tūkstančiams žmonių visoje šalyje. Jau trečius metus Katedros aikštėje puošiame natūralų spygliuotį, taip kviesdami vilniečius ir miesto svečius puoselėti tradicijas bei skirti daugiau laiko gyvam bendravimui. Skatinant bendrystę, jaukios eglučių įžiebimo šventės vyks ir visose sostinės seniūnijose, jas taip pat lankys šventinis autobusiukas su nemokamais skanėstais“, – sako Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
Praėjusią savaitę atskleista, kad pagrindinei Vilniaus Kalėdų eglei parinktas klasikinis įvaizdis. Šiemet ji puikuosis ant suformuotos konstrukcijos, kuria pakilus bus galima visiems norintiems pasivaikščioti aplink eglutę ar nusifotografuoti.
Vilnius šiemet gali didžiuotis oficialiu Europos Kalėdų sostinės titulu, todėl šventinio laikotarpio programoje – ne tik tradiciniais tapę renginiai, bet ir daug naujovių. Lankytojus pasitiks atsinaujinęs Kalėdų miestelis, jame suksis dviaukštė karuselė, veiks daugkartinės taros su užstatu sistema, vyks kalėdinis žygis.
Daugiau informacijos apie „Kalėdos sostinėje 2025“ programos renginius ir mieste vyksiančias kalėdines iniciatyvas galite rasti čia.
Stebėkite gyvai Katedros aikštėje ir per LRT
Vilniaus Kalėdų eglės įžiebimo šventės pradžia – 19 val., tiesioginę transliaciją nuo 19.30 val. bus galima stebėti per LRT televiziją. Renginį ves Eglė Kernagytė-Dambrauskė ir Ramūnas Zilnys.
Šventiniame koncerte pasirodys Jazzu, Giedrė, Dainotas Varnas, Evgenya Redko, Atlanta, Paulina Paukštaitytė, Vilius Popendikis, Anyanya, Kazimieras Likša ir Leon Somov. Į sceną kartu su atlikėjais lips choras „Ąžuoliukas“ ir Fainuolių choras.
Į šventę ir iš jos – su nemokamu viešuoju transportu
Kalėdų eglės įžiebimo šventės metu, lapkričio 29 d. nuo 17 iki 24 val., Katedros aikštės prieigose bus draudžiamas transporto priemonių eismas T. Vrublevskio, Šventaragio, Barboros Radvilaitės gatvėse, draudžiant į jas įvažiuoti iš šalutinių gatvių.
Nurodytu laiku viešasis transportas kursuos apylankomis: 10 ir 11 autobusų maršrutai – per Pylimo gatvę, 33 ir 89 autobusų maršrutai – per Olandų gatvę. Atnaujinti viešojo transporto eismo tvarkaraščiai jau skelbiami www.judu.lt ir www.stops.lt.
Vilniečių ir miesto svečių patogumui rekomenduojama į šventę atvykti viešuoju transportu, kuris šeštadienį kursuos dažniau, kai kuriuose maršrutuose jis bus talpesnis. Nuo 15 iki 24 val. viešuoju transportu bus galima važiuoti nemokamai.
Rotušės aikštėje vyks labdaros mugė, darbą pradės čiuožykla
Savaitgalį šurmulio nestigs ir Rotušės aikštėje. Lapkričio 29 d. čia vyks Tarptautinė Kalėdų labdaros mugė, o sekmadienio vakarą miestiečiams ir svečiams bus atverta čiuožykla „Vilniaus ledas“. Ruošiantis abiem renginiams ir jų metu Rotušės aikštės prieigose taip pat bus ribojamas transporto priemonių eismas.
Nuo lapkričio 27 d. 19 val. iki lapkričio 30 d. 21 val. bus draudžiamas automobilių stovėjimas, o nuo lapkričio 28 d. 18 val. iki lapkričio 30 d. 22 val. ir transporto priemonių eismas Rotušės a. gatvėje nuo Vokiečių g. iki Stiklių g.
Lapkričio 30 d. nuo 17 iki 22 val. bus draudžiamas transporto priemonių eismas Didžiosios gatvės dalyje nuo pastato Didžioji g. 36 iki Savičiaus gatvės.
Naujausi komentarai