Vilniaus rajono taryba vėl svarstys Henriko Gulbinowicziaus gatvių pervadinimo klausimą

Praėjusį kartą numatytas tarybos posėdis neįvyko nesusirinkus kvorumui. Jame nedalyvavo visa Lietuvos lenkų rinkimų akcijos–Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) frakcija.
Vilniaus rajono savivaldybės meras Robertas Duchnevičius tuomet apgailestavo dėl neįvykusio posėdžio ir teigė, kad politikai turėtų gerbti kitų darbą, nepaisant politinių pažiūrų.
Kaip rašė BNS, savivaldybės administracija siūlo Buivydžių seniūnijoje esančią H. Gulbinowicziaus vardo gatvę pervadinti į Buivydžių gatvę, o Nemenčinėje esančią – Gabrieliaus Jano Mincevičiaus gatve.
Aiškinamuosiuose dokumentuose savivaldybės administracija teigia projektus teikianti pakartotinai, „siekdama laikytis gerosios viešojo administravimo praktikos“ bei „taupyti administracines lėšas“ dėl bylinėjimosi išlaidų.
Projektai teikiami atsižvelgiant į tai, kad Regionų administraciniame teisme nagrinėjama administracinė byla, kurioje Vyriausybės atstovė Vilniaus ir Alytaus apskrityse Gedmantė Eimontienė prašo panaikinti ankstesnius sprendimus dėl dviejų gatvių pavadinimo.
Vilniaus rajono savivaldybės taryba gatvių pervadinimo klausimus jau svarstė šių metų vasarį ir balandį, tačiau abiem atvejais siūlymams nepritarė. Daugumą taryboje sudarantys LLRA-KŠS atstovai anksčiau pasisakė prieš gatvių pervadinimą.
R. Duchnevičius BNS yra sakęs jaučiantis moralinę pareigą taryboje vėl svarstyti pervadinimą. Jo teigimu, „viena frakcija gauna iš Briuselio nurodymus, kaip reikėtų elgtis“, bet „kai kuriems įgriso ir galbūt balsuotų kitaip“.
Jis taip pat pabrėžė, kad diskusiją „dar labiau paaštrino“ teismuose nagrinėjamos dvi bylos, kuriose kunigai kaltinami seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus ir vaikų pornografijos laikymu.
Pasak Vilniaus rajono mero, įtraukti klausimus į darbotvarkę jis siektų ir toliau, jeigu gatvių nepavyktų pervadinti trečiąkart.
BNS rašė, kad Vilniaus rajono Šukiškių kaime gimęs H. Gulbinowiczius buvo Vroclavo arkivyskupas, 1985 metais jis tapo kardinolu.
2020-ųjų lapkritį mirusiam dvasininkui Vatikanas buvo pritaikęs drausmines sankcijas dėl daugybės nepilnamečių seksualinio išnaudojimo atvejų, pedofilijos nusikaltimų tarp dvasininkų slėpimo bei 16 metų trukusio bendradarbiavimo su Lenkijos Liaudies Respublikos saugumo tarnyba.
Savivaldybės taryba H. Gulbinowicziui taip pat yra suteikusi rajono garbės piliečio vardą. Pernai rugsėjį taryba svarstė siūlymą šį vardą iš jo atimti, tačiau jam nepritarė.
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