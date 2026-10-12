 Vilniaus rajone pradedamas šildymo sezonas

Vilniaus rajone pradedamas šildymo sezonas

2026-10-12 12:39
ELTOS inf.

Nuo spalio 12 d. Vilniaus rajono savivaldybėje pradedamas 2026–2027 m. šildymo sezonas. Nuo šiandien šildymas įjungiamas švietimo ir sveikatos priežiūros įstaigose, daugiabučiuose namuose ir kituose pastatuose, kuriuose šiluma tiekiama centralizuotai.

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<span>Vilniaus rajone pradedamas šildymo sezonas</span>
Vilniaus rajone pradedamas šildymo sezonas / A. Ufarto / ELTOS nuotr.

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„Rudeniški orai vėsta, o ir gyventojai teiraujasi, kada bus įjungtas šildymas. Svarbu, kad tiek gyventojai, tiek vaikai ir darbuotojai ugdymo ir kitose įstaigose jaustųsi komfortiškai. Atsižvelgdami į oro sąlygas, šildymo sezoną Vilniaus rajone pradedame šiandien. Savivaldybės komunalinės įmonės tam pasiruošusios – atlikti reikalingi pasirengimo darbai. Šilumos energija centralizuotai šildomus objektus pasieks artimiausiu metu“, – pranešime teigė Vilniaus rajono savivaldybės meras Robert Duchnevič.

Šildymo sezono pradžia nustatoma atsižvelgiant į faktinę lauko oro temperatūrą – kai tris paras iš eilės vidutinė lauko oro temperatūra yra ne aukštesnė kaip 10 laipsnių šilumos.

Praėjusiais, 2025–2026 m. šildymo sezonas Vilniaus rajone pradėtas 2025 m. spalio 2 d., o baigtas – 2026 m. balandžio 30 d.

2024–2025 m. šildymo sezono pradžia buvo paskelbta 2024 m. spalio 4 d., o pabaiga – 2025 m. balandžio 17 d.

Šiame straipsnyje:
Vilniaus rajonas
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