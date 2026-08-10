Vilniaus meras prašo VSD ir policijos įvertinti, ar Ališeras Morgenšternas kelia grėsmę valstybei

VSD ir policija pirmadienį BNS patvirtino gavusios ir vertinančios šį prašymą.
BNS rašė, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) balandį patenkino reperio apeliacinį skundą ir panaikino Migracijos departamento sprendimą, kuriuo A. Morgenšternui buvo uždrausta atvykti į Lietuvą dešimt metų.
Tokį sprendimą LVAT priėmė nustatęs, kad Migracijos departamentas nepagrįstai rėmėsi Užsienio reikalų ministerijos pateikta informacija kaip pagrindine aplinkybe vertinant grėsmę valstybės saugumui.
Tuo metu VSD, pagal įstatymus turintis atlikti tokį vertinimą, jokios išvados nepateikė. Todėl, teismo vertinimu, sprendimas reperiui uždrausti atvykti į šalį buvo grindžiamas nekompetentingos institucijos duomenimis.
„Penktais Rusijos karo prieš Ukrainą metais ketvirtą kartą į Vilnių bando atvykti rusų atlikėjas „Morgenshtern“. (...) Absurdas ir pajuoka iš valstybės – kitaip nepavadinsi“, – savo „Facebook“ paskyroje pirmadienį skelbė V. Benkunskas.
Jis pasidalijo atvaizdu, kuriame matyti skelbimas apie A. Morgenšterno spalio 31 dieną Vilniuje planuojamą koncertą.
„Siekdamas uždaryti šį klausimą, kreipiausi į Valstybės saugumo departamentą ir policiją su prašymu įvertinti galimas rizikas dėl grėsmių mūsų valstybės nacionaliniam saugumui ir viešajai tvarkai, o URM (Užsienio reikalų ministeriją – BNS) ir VRM (Vidaus reikalų ministeriją – BNS), turint institucijų vertinimus – uždrausti reperiui atvykti į Lietuvą“, – nurodė sostinės meras.
Politikas akcentavo, kad Regionų administracinis teismas sprendimą reperiui neleisti atvykti į šalį anksčiau pripažino pagrįstu, o LVAT jį panaikino „dėl procedūrinių pažeidimų“.
„Pažeidimus tikrai galima ištaisyti ir apginti principinę poziciją, bet realių veiksmų siekiant tai padaryti kol kas nematau. Tai dar kartą parodo, kaip svarbu sistemiškai spręsti tokius klausimus“, – sakė V. Benkunskas.
„Kol institucijos tūpčioja vietoje, tai drąsina tokius atlikėjus ir jų organizatorius toliau gastroliuoti ir koncertuoti. Norint tai užkardyti, kuo skubiau reikia tiek URM, tiek Seimo politinės valios“, – pažymėjo meras.
VSD atstovas Artūras Pučėta BNS pirmadienį patvirtino, kad institucija gavo V. Benkunsko prašymą.
„Jau esame gavę šį kreipimąsi. Nagrinėjame, į jį bus atsakyta įstatymų nustatyta tvarka“, – sakė jis.
Prašymo gavimą patvirtino ir Policijos departamento atstovė Revita Janavičiūtė.
Panaikindamas draudimą A. Morgenšternui atvykti į Lietuvą, LVAT taip pat konstatavo, kad jo įtraukimas į kitų valstybių sąrašus, informacija iš viešų šaltinių, ankstesni pasisakymai ar kūryba savaime neįrodo grėsmės Lietuvos nacionaliniam saugumui.
BNS rašė, kad A. Morgenšternas anksčiau ne kartą yra reiškęs palaikymą Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui, tačiau po 2022 metų vasarį prasidėjusios plataus masto invazijos Ukrainoje, prieš Rusijos karinius veiksmus, kritikavo tai savo dainose.
Reperis 2022 metų gegužę Rusijoje buvo paskelbtas „užsienio agentu“.
(be temos)