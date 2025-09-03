Vilniaus inovacijų pramonės parke – 200 mln. eurų Vlado Bumelio investicija

Tai vieno didžiausių Europoje biotechnologijų ir farmacijos grupės „Northway“ vystomo miestelio „Bio City“ tęsinys.
Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko operatorė „Northtown Vilnius” ir Molekulinės biotechnologijos centras pasirašė sutartį, pagal kurią centras įsikurs 3,94 ha teritorijoje, pranešė „Northtown Vilnius”
Pasak V. A. Bumelio, tokia gamybinė bazė leis Lietuvai įsitvirtinti tarp valstybių, gebančių kurti ir gaminti biologinius preparatus pasaulinei rinkai.
„Šis „Bio City“ projekto tęsinys ne tik stiprins Lietuvos gyvybės mokslų industrijos pozicijas, bet ir atlieps pasaulines tendencijas – sparčiai augančią biologinių vaistų paklausą bei inovatyvių gamybos technologijų poreikį”, – pranešime sakė V. A. Bumelis.
Iki 2028 metų pabaigos įgyvendinant pirmąjį plėtros etapą duris atvers mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) bei gamybos pastatas – monokloninių antikūnų bei kitų terapinių baltymų gamybos centras. Jame bus kuriami ir gaminami biologiniai vaistiniai preparatai – tiek tiriamieji, tiek skirti globaliam farmacijos sektoriui.
„Northtown Vilnius” vadovo Gedimino Pauliukevičiaus teigimu, tai didžiausiapastarųjų metų investicija gyvybės mokslų srityje ne tik šiame parke, bet ir Vilniaus mieste.
Ekonomikos ir inovacijų ministras Lukas Savickas neabejoja, kad 200 mln. eurų investicija taps dar vienu projektu, gavusiu stambaus investicinio projekto statusą.
Vilniaus inovacijų pramonės parke pavasarį pradėtos kitos „Northway“ įmonės – Kamieninių ląstelių tyrimų centro sandėlio statybos.
BNS rašė, kad „Northway“, 2023 metais pradėjusi „Bio City“ statybas ir pernai baigusi pirmąjį iš šešių objektų – 50 mln. eurų vertės Genų terapijos centrą „Celltechna“, šiemet tęsia kitų objektų statybas – didelės skalės mikrobinių procesų gamybos centras, audinių ir organų inžinerijos bei 3D spausdinimo centras ir kiti objektai turėtų iškilti iki 2030 metų.
Per 10 metų į visą projektą planuojama investuoti apie 7 mlrd. eurų, sukurti daugiau kaip 2 tūkst. naujų darbo vietų.
