„Užtenka tylėti“: Vilniuje keli šimtai žmonių protestavo prieš Izraelio veiksmus Gazos Ruože

Protestas „2 metai genocido: Užtenka tylėti!“ prasidėjo šeštadienį Europos aikštėje prie Vilniaus miesto savivaldybės, vėliau vyko eitynės iki Vyriausybės, kur Vinco Kudirkos aikštėje buvo sakomos Palestiną palaikančios kalbos.
Eidami per Žaliąjį tiltą, eisenos dalyviai paleido Palestinos vėliavos spalvų dūmus, V. Kudirkos aikštėje buvo išskleista milžiniška Palestino vėliava, protestuotojai su savimi taip pat turėjo Izraelio, Libano, Ukrainos vėliavas.
Eisenos metu dalyviai skandavo „Genocide nėra dviejų pusių“, „Viva viva Palestina“, „Palestina bus laisva“, „Nuo kada Lietuva remia okupantą“, „Prezidentui gėda gėda, Seimui gėda gėda, Vyriausybei gėda gėda, verslininkams gėda gėda, okupantams gėda gėda, Izraeliui gėda gėda“, mušė būgnais.
Kaip BNS informavo įvykio vietoje dirbę policijos pareigūnai, į protestą susirinko iki 300 žmonių. Vilniaus miesto savivaldybė anksčiau skelbė, kad laukiama iki 500 dalyvių.
Sako, kad palaikymas Palestinai auga
„Esu šiandien čia, nes norisi parodyti, kad ne tik Vladimiras Putinas yra karo nusikaltėlis. (...) Benjaminas Netanyahu (Benjaminas Netanjahu) pripažintas teismo sprendimu karo nusikaltėliu. (...) Manome, kad negalime užmerkti akių“, – BNS sakė proteste dalyvavusi 45 metų meno kuratorė Justė Kustikovaitė.
Ji teigė norinti, kad „baigtųsi kančios“, Gazos Ruožą pasiektų humanitarinė pagalba, politikai pripažintų „tarptautinių komisijų ir teismų sprendimus“.
28 metų pinigų plovimo prevencijos srityje dirbanti Vilma Rugytė BNS teigė norinti, kad Lietuva imtųsi konkrečių veiksmų, o ne „palaikytų genocido vykdytojus“.
„Iš Lietuvos tikėčiausi, kad nepriimtų Izraelio atstovų svečiuotis Lietuvoje, nutrauktų ekonominius ryšius ir visokias pagalbos sutartis. (...) Jeigu visos šalys prisidėtų, darytų spaudimą Izraeliui, tai tuomet galėtų įvykti pokytis. O šiuo metu Lietuva bendradarbiauja su Izraeliu, tai Izraeliui tik į naudą išeina“, – kalbėjo V. Rugytė.
26-erių kompozitorius Evaldas Alekna sakė pasisakantis prieš „Izraelio valstybės vykdomą genocidą Gazoje ir Palestinoje“.
„Man atrodo, čia yra paprasto žmogiškumo klausimas, nesvarbu, kur tai vyktų“, – BNS teigė jis.
Vaikinas sakė manantis, kad iš Lietuvos valdžios veiksmų po protesto „tikėtis naivu“.
Praėjusių Palestinos palaikymo mitingų organizatorius, portalo palestina.lt vienas iš kūrėjų Andrius Mažeika sakė, kad šeštadienį proteste dalyvaujantis, nes „žmogaus sąžinė kitaip neleidžia“.
„Negalima tylėti, kai tai vykdoma, kai vykdomas genocidas jau dvejus metus. Skaičių čia net neminėsiu, nes juos, kas nori, gali susirasti patys. Skaičiai yra protu nesuvokiami“, – kalbėjo A. Mažeika.
„Jokios paliaubos čia nieko nekeičia, nes nebuvo nė vienų paliaubų, kurių Izraelis laikytųsi. Izraelio logika, kaip ir kiekvienos kolonijos – plėstis, kol ji suės tą kūną, kuriame ji yra“, – teigė jis.
Pasak A. Mažeikos, palaikymas Palestinai Lietuvoje auga.
„Lietuvoje labai stipriai pasikeitusi situacija. Aš pirmą protestą organizavau 2018 metais, tai mūsų buvo 20. Dabar čia mes matom, nežinau, bent 400 žmonių. Tai Palestinos palaikymas didėja, vis daugiau, vis garsiau žmonės apie tai kalba“, – sakė jis.
Sutarė dėl paliaubų
Protestą organizavo kolektyvai „Poppies Palestine Action Vilnius“, „Demonstruokimės“, Vilniaus dailės akademijos bendruomenė už Palestiną, Vilniaus universiteto studentai už Palestiną, Gegužės 1-osios profesinė sąjunga, klimato judėjimas „Fridays For Future Lietuva“, būgnų kolektyvas „RoR Vilnius“, žydiškas judėjimas „Vilne Bund“.
Kaip rašė BNS, naujausią karinį konfliktą Artimųjų Rytų regione sukėlė kruvinas 2023-iųjų spalio 7-osios islamistų kovotojų grupuotės „Hamas“ išpuolis Izraelyje.
Izraelio atsakomasis puolimas nusinešė mažiausiai 67 tūkst. palestiniečių gyvybes, rodo Sveikatos apsaugos ministerijos duomenys „Hamas“ valdomoje teritorijoje, kuriuos Jungtinės Tautos laiko patikimais.
Pastaraisiais mėnesiais Izraelis buvo suintensyvinęs operacijas Gazos Ruože, vadindamas jas atnaujintomis pastangomis sunaikinti islamistų grupuotę „Hamas“. Šiuos veiksmus pasmerkė tarptautinė bendruomenė, mat Izraelis beveik tris mėnesius blokavo humanitarinės pagalbos teikimą Gazos Ruožui.
Šią savaitę Izraelis ir „Hamas“ sutarė dėl paliaubų sudarymo ir įkaitų paleidimo.
