Izraelis pranešė, kad nuo sausio 1 dienos sustabdys kelių humanitarinių organizacijų veiklą Gazoje

Diasporos reikalų ministerija pareiškė, kad šioms organizacijoms nuo sausio 1 dienos bus draudžiama vykdyti veiklą Gazos Ruože, nes jos neatitiko naujų reikalavimų dėl darbuotojų, finansavimo ir veiklos informacijos mainų.
Ministerija apkaltino MSF nepateikus išsamesnės informacijos apie kai kurių darbuotojų vaidmenis, kuriuos Izraelis sieja su bendradarbiavimu su „Hamas“ ir kitomis grupuotėmis.
MSF kol kas nekomentavo naujausio Izraelio sprendimo, tačiau kitos tarptautinės organizacijos teigė, kad šie žydų valstybės veiksmai yra savavališki ir gali kelti pavojų darbuotojams.
