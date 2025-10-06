Taminskas: Vilniaus oro uosto uždarymas paveikė per 5 tūkst. keleivių

„(Oro erdvės – ELTA) uždarymas paveikė per 5 tūkst. keleivių, 30 skrydžių, iš kurių beveik pusė buvo atšaukta“, – pirmadienį spaudos konferencijos metu sakė J. Taminskas.
Jis teigė suprantantis keleivių pasipiktinimą dėl šios situacijos. Visgi, pasak ministro, įvertinus galimą į Lietuvos teritoriją skridusių meteorologinių balionų pavojų ir dėl to uždarius Lietuvos oro erdvę, svarbiausia, jog visi keleiviai galiausiai pasiekė savo tikslą saugiai.
„Saugumas buvo užtikrintas, saugumas yra prioritetas ir visi pasiekė savo kelionės tikslą saugiai“, – sakė J. Taminskas.
Anot ministro, kol kas nėra įvertinta, kokius nuostolius skrydžių sektoriui sukėlė oro uosto veiklos sustabdymas 6 valandoms.
Jo teigimu, šiuo metu Susisiekimo ministerija kartu su bendrove „Lietuvos oro uostai“ vertina visas galimas priemones, kurios padėtų efektyviau suvaldyti situacijas, kai į šalies oro erdvę įskrenda meteorologiniai balionai ar kiti objektai. Kaip teigė J. Taminskas, svarstoma, ko imtis, kad tokiose situacijose oro uostų veikla būtų apribojama kuo trumpesnį laikotarpį.
J. Taminsko manymu, šalies oro erdvės uždarymas, reaguojant į skrendančius balionus, neturėtų sumažinti turistų pasitikėjimo Lietuva, kaip valstybe, galinčia užtikrinti saugius skrydžius.
„Vertinant iš Susisiekimo ministerijos veiklos srities ir Vilniaus oro uosto veiklos srities, tai kaip tik didina pasitikėjimą, nes yra užtikrinamas saugumas. Daug labiau mažintų pasitikėjimą, jeigu paaiškėtų, kad lėktuvai leidosi virš oro uosto ar šalia esant pavojingiems objektams. Tuomet būtų krizė. O dabar buvo užtikrintas keleivių saugumas, užtikrinta, jog niekas nenukentėtų“, – komentavo ministras.
Anot jo, ministerija neketina inicijuoti kreipimosi į oro vežėjus dėl keleivių patirtos žalos, sustabdžius skrydžius oro uoste.
„Keleiviai turi kreiptis į oro vežėjus, kurie juos skraidino ar planavo skraidinti. Jeigu oro vežėjai neatliepia keleivių lūkesčių, tuomet yra Vartotojų teisių apsaugos tarnyba, į kurią turi kreiptis“, – sakė J. Taminskas.
ELTA primena, kad iš šeštadienio į sekmadienį Lietuvos oro erdvę pažeidė 25 meteorologiniai balionai, du iš jų buvo pastebėti virš Vilniaus oro uosto. Iš 25 balionų rasti 8. Įtariama, kad jais galėjo būti gabenamos kontrabandinės cigaretės.
Pastebėjus oro balionus, virš Vilniaus oro uosto 22.15 val. buvo laikinai uždaryta oro erdvė ir sustabdyti skrydžiai. Oro erdvė buvo atidaryta 4.50 val.
Sekmadienį į Lietuvą įskrido dar penki balionai, kuriomis buvo, kaip įtariama, gabenamos cigaretės.
Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas ir vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius po šių įvykių prakalbo apie tai, kad reiktų griežtinti atsakomybę už disponavimą kontrabandinėmis cigaretėmis.
