Apie chaosą Vilniaus oro uoste: tai buvo koordinuota operacija

„Tas intensyvumas, iš kur buvo leidžiami balionai, irgi yra labai didelis ir greičiausia tai nebuvo iš vieno taško, buvo koordinuota operacija“, – LRT radijui trečiadienį sakė jis.
NKVC vadovo teigimu, iš Baltarusijos atskridusių kontrabandinių balionų jau rasta penkiose savivaldybėse: Lazdijų, Druskininkų, Varėnos, Šalčininkų, Vilniaus.
„Paskutinis tas antpuolis fiksuotas netoli Vilniaus oro uosto. Iš tikrųjų ta geografija labai plati“, – sakė jis.
„(...) panašu, kad tai buvo intensyviausia kontrabandinių cigarečių oro balionų invazija į mūsų šalį šiais metais. Tas intensyvumas matuojamas dviem tokiais parametrais: laiko ašis, per kurią buvo leidžiami balionai mūsų šaliai, ir kiekis. Dėl tos priežasties ir buvo priimti „Oro navigacijos“ sprendimai sustabdyti skrydžius, kad užtikrintų civilinės aviacijos saugą“, – tvirtino jis.
Tas intensyvumas, iš kur buvo leidžiami balionai, irgi yra labai didelis ir greičiausia tai nebuvo iš vieno taško, buvo koordinuota operacija.
BNS rašė, kad dėl šių balionų grėsmės nuo antradienio vakaro iki trečiadienio 6.30 val. buvo uždarytas Tarptautinis Vilniaus oro uostas, o naktį laikinai sustabdytas judėjimas per abu veikiančius pasienio punktus su Baltarusija – Medininkų ir Šalčininkų.
Pasak V. Vitkausko, laikinai uždaryti pasienio kontrolės punktus nuspręsta dėl operacinių sumetimų, prevenciškai.
„Kuomet vyksta paieškos operacija, kuomet dar neaiškus incidento mastas, priimtas toks sprendimas – dėl saugumo sumetimų uždaryti ir pasienio praleidimo postus, kad būtų galima užtikrinti operacijos sėkmę sulaikant kontrabandininkus, kurie organizavo šitą visą antpuolį“, – teigė jis.
Dėl punktų atidarymo bus priimtas atskiras sprendimas.
NKVC vadovo teigimu, kontrabandinių balionų paieška dar vyksta.
Šiuo metu rasti penki balionai, sulaikytas vienas pilietis, rasta apie 7000 pakelių kontrabandinių cigarečių.
Anot V. Vitkausko, radarų duomenys rodo, kad šiuo metu kontrabandinių balionų oro erdvėje nėra.
„Paskutinis fiksavimai buvo prieš gerą valandą, (...) tuomet ir buvo priimtas sprendimas atidaryti oro erdvę“, – aiškino pareigūnas.
Jo teigimu, kadangi tokių balionų skrydžiai nereguliuojami, jie skrenda ten, kur neša vėjas, į Vilniaus oro uosto erdvę jie patenka atsitiktinai.
Pastarąjį kartą oro uosto veikla dėl kontrabandinių balionų buvo paveikta spalio pradžioje. Tuomet Lietuvos oro erdvę pažeidė per 20 meteorologinių balionų.
Lietuvai uždarius dalį pasienio punktų su Baltarusija ir įrengus fizinį barjerą prie sienos bei sustiprinus sienos apsaugą, meteorologiniai balionai tapo viena populiariausių kontrabandinių rūkalų gabenimo būdas.
Naujausi komentarai