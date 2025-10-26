 Vėl uždaryta oro erdvė Vilniuje

Vėl uždaryta oro erdvė Vilniuje

2025-10-26 22:38
BNS inf.

Sekmadienio vakarą laikinai sustabdytas orlaivių eismas Tarptautiniame Vilniaus oro uoste ir neribotam laikui uždaryti Šalčininkų ir Medininkų pasienio punktai.

Vėl uždaryta oro erdvė Vilniuje
Vėl uždaryta oro erdvė Vilniuje / D. Labučio/ELTOS nuotr.

Kaip pranešė Nacionalinio krizių valdymo centras (NKVC), dėl ilgalaikio pasienio kontrolės punktų su Baltarusija uždarymo bus svarstoma pirmadienio rytą vyksiančiame Nacionalinio saugumo komisijos posėdyje.

Tuo metu Lietuvos oro uostai praneša, kad eismas Vilniaus oro uoste sustabdytas 21.46 val., veiklą atnaujinti planuojama 1.40 val.

Pirminėmis žiniomis, sprendimas trečią vakarą iš eilės apriboti oro uosto veiklą lėmė neidentifikuoti objektai, skrendantys jo kryptimi.

Kaip skelbė BNS, Vilniaus oro uosto darbas dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos taip pat buvo sutrikdytas penktadienį ir šeštadienį, vieną iš dienų nesklandumų patyrė ir Kauno oro uostas.

Bendrai paveikti maždaug 95 skrydžiai ir beveik 14 tūkst. keleivių.

Iš viso šią savaitę dėl kontrabandinių balionų susisiekimas oru sutrikdytas keturis kartus.

Reaguojant į šias situacijas, Lietuva taip pat kelis kartus buvo laikinai buvo uždariusi sieną su Baltarusija.

Premjerė Inga Ruginienė sakė neatmetanti galimybės, kad sienos kontrolės punktai gali būti uždaryti ilgesniam laikui.

Šiame straipsnyje:
Vilniaus oro uostas
sustabdyti skrydžiai
neidentifikuoti objektai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų