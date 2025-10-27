Saugiai ir užtikrintai mokykloje: rūpestis mergaičių sveikata brendimo metu

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) pabrėžia, kad menstruacijos – tai ne tik higienos klausimas. Organizacija siūlo vartoti platesnę sąvoką – „menstruacijų sveikata“, apimančią fizinius, psichologinius ir socialinius aspektus. PSO duomenimis, mergaitės iš mažesnes pajamas gaunančių šeimų dažniau jaučiasi nepakankamai pasiruošusios menstruacijoms, susiduria su dideliu stresu ir baime.
Lietuvos sporto universitetas kartu su Lietuvos savivaldybių visuomenės sveikatos biurais ir Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2024 m. atliko apklausą šešiose savivaldybėse, įskaitant ir Kauno miestą, tema „Menstruacijų higienos valdymas mokyklose“. Tyrimas atskleidė, kad 24,4 proc. merginų nežinojo, kur mokykloje galėtų gauti menstruacijų higienos priemonių, o tik 2,7 proc. nurodė, kad mokykla jas dalija nemokamai. Daugiau nei pusė (50,2 proc.) moksleivių nurodė, kad priemones pirktų parduotuvėje, trečdalis (33,1 proc.) – paprašytų draugės ar bendraklasės, o ketvirtadalis (24,2 proc.) kreiptųsi į mokyklos visuomenės sveikatos specialistę ar socialinę pedagogę.
Apklausa parodė, kad aštuonios iš dešimties merginų mokyklose turi galimybę pasikeisti higienos priemones privačiai, tačiau kas dešimta pasigenda diskretiškos vietos. Be to, net 44,7 proc. moksleivių teigė, kad galimybė išeiti į tualetą pamokos metu priklauso nuo mokytojo leidimo. 12,5 proc. merginų pastebėjo, kad tualetų šiukšliadėžės ne visada ištuštinamos pakankamai dažnai – tai taip pat daro įtaką higienai ir komfortui.
Dėl nereguliaraus ciklo paauglystėje menstruacijos dažnai prasideda netikėtai, sukeldamos stresą ar net gėdos jausmą. Tyrimo dalyvės nurodė, kad „tomis dienomis“ kartais patiria patyčių – ypač jaunesnių klasių mokinės.
Tokios patirtys gali neigiamai paveikti mergaičių emocinę savijautą ir netgi pamokų lankomumą. Dalis mokinių „tomis dienomis“ linkusios praleisti pamokas, ypač fizinio ugdymo, todėl kenčia jų dalyvavimas ugdymo procese.
Siekdamas gerinti situaciją, Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kartu su įmone „Genba Pharma“ inicijavo projektą, kurio metu mokyklose dirbantiems visuomenės sveikatos specialistams išdalytos „Menstruacijų dėžutės“ su nemokamomis higienos priemonėmis. Be to, visuomenės sveikatos specialistai veda edukacinius užsiėmimus, kuriuose kalbasi su mergaitėmis apie brendimo procesus, menstruacijų ciklo ypatumus, kūno pokyčius ir emocinius iššūkius, suteikia informaciją apie higienos priemonių prieinamumą ir mokyklos teikiamą pagalbą bei kuria palaikančią aplinką, kurioje mergaitės gali jaustis saugiai ir nebijoti klausti.
Visuomenės sveikatos specialistai pabrėžia, kad galimybė mokykloje pasinaudoti nemokamomis higienos priemonėmis suteikia mergaitėms daugiau pasitikėjimo savimi ir emocinio saugumo.
Vadovaujantis šiuo požiūriu, siekiama užtikrinti mergaitėms saugias ir orias sąlygas. Tinkama edukacija, prieinamos higienos priemonės ir palaikanti aplinka padeda paauglėms jaustis užtikrinčiau, gerina jų emocinę ir fizinę sveikatą ir prisideda prie geresnio pamokų lankomumo.
Naujausi komentarai