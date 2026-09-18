Startuos ilgai lauktos Bajorų progimnazijos statybos: ES skyrė 12,4 mln. Eur

Dar 6,2 mln. eurų skiria valstybė ir 6,4 mln. eurų – Vilniaus m. savivaldybė.
Ši ES parama yra išskirtinė: kitos šiuo metu naujos Vilniaus savivaldybės ugdymo įstaigos yra statomos be ES paramos. Be to, tai yra didžiausias ES finansavimas šiuo metu sostinės viešojo intereso objektų plėtros ir valdymo bendrovės Vilniaus vystymo kompanijos valdomiems projektams.
Progimnazijos Bajorų kelyje projektas dabar laukia statybos leidimo. Gavus leidimą bus skelbiamas viešasis rangos pirkimas. Galutinė rangos darbų vertė priklausys nuo pirkimo laimėtojo pasiūlytos kainos. Numatoma, kad statybos darbai bus pradėti 2027 metų II ketv., o baigti – 2028 m.
„Įgyvendinus projektą, Bajorų kelyje atsiras viena didžiausių naujų progimnazijų Vilniuje. Ji padės spręsti ugdymo vietų trūkumo problemą sparčiai augančioje miesto dalyje ir kartu taps svarbiu vietos bendruomenės traukos centru. Skirtas Europos Sąjungos finansavimas yra svarbus postūmis projektui, kuris Bajorų ir aplinkinių rajonų šeimoms leis mokytis arčiau namų naujoje, šiuolaikiškoje ugdymo įstaigoje“, – atkreipė dėmesį Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
Naujoji progimnazija Bajorų kelyje bus skirta 1–8 klasių mokiniams. Čia galės mokytis virš 900 mokinių. Planuojama įrengti bendrojo ugdymo klases, šiuolaikiškas STEAM erdves, „Fab Lab“ dirbtuves, gamtos mokslų laboratorijas, didžiąją ir mažąją sporto sales, universalią renginių erdvę bei technologijų dirbtuves.
„Bajorų gyventojai mokyklos laukia jau labai seniai. Džiaugiuosi, kad su Europos Sąjungos ir valstybės finansavimu procesas juda į priekį ir gavę statybos leidimą dar šiemet startuosime su rangos pirkimu. Taip po poros metų iškils erdvi, daugiau nei 900 moksleivių skirta fantastiška progimnazija. O visai netoli, prie Santariškių jau statome ir gimnaziją, kad Šiaurinio Vilniaus gyventojai turėtų daugiau mokyklų pasirinkimų“, – sakė Vilniaus vicemeras Vytautas Mitalas.
Kelias iki šios mokyklos atsiradimo buvo ilgesnis nei planuota. Dar 2022 metais paskelbtas atviras architektūrinis konkursas. Pasirašius projektavimo sutartį ir projektuojant teko ne kartą pratęsti darbų terminą dėl besikeitusių statybos reikalavimų ir kitų aplinkybių.
Projektavimo metu buvo koreguotas detalusis planas, padidintas projektuojamo pastato aukštingumas, po didžiąja mokyklos dalimi suprojektuota priedanga, atlikti Bajorų kelio kadastriniai matavimai ir registravimas bei sutvarkyti dokumentai, reikalingi šilumos tinklų rekonstrukcijai ir prijungimui.
„Kelias iki šio etapo buvo ilgesnis ir sudėtingesnis, nei planuota, tačiau šiandien galime drąsiai sakyti, kad projektas pasiekė finišo tiesiąją, o skirta ES parama suteikia tvirtą pagrindą pereiti prie statybų etapo“, – pabrėžė Vilniaus vystymo kompanijos Projektų valdymo departamento vadovė Inga Liutkevičiūtė.
Progimnazija Bajorų kelyje bus maždaug 12,5 tūkst. kvadratinių metrų ploto, trijų aukštų. Pastato tūris skaidomas terasomis ir balkonais, nukreiptais į žaliąsias sklypo erdves.
Fasadams numatytos gamtinių medžiagų faktūras primenanti apdaila. Ant stogo bus įrengta saulės elektrinė.
Teritorijoje augantys želdiniai tapo vienu svarbiausių veiksnių, lėmusių sklypo planavimo sprendinius.
Siekiant išsaugoti kuo daugiau žalumos, sporto aikštynas perkeltas į pietinę sklypo dalį, koreguotos automobilių stovėjimo aikštelių ir pėsčiųjų takų vietos, o nauji želdiniai planuojami taip, kad stiprintų ekologinius ryšius ir biologinę įvairovę.
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