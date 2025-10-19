 Sostinės valdžia prie vandens telkinių įrengė gelbėjimo priemones

Sostinės valdžia prie vandens telkinių įrengė gelbėjimo priemones

2025-10-19 10:23
ELTOS inf.

Vilniaus miesto valdžia, bendradarbiaudama su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu (PAGD) ir įmone „Grinda“, Neries krantinėse ir šalia miesto tvenkinių įrengė 18 stovų su gelbėjimo komplektais.

Sostinės valdžia prie vandens telkinių įrengė gelbėjimo priemones
Sostinės valdžia prie vandens telkinių įrengė gelbėjimo priemones / A. Ufarto/ ELTOS nuotr.

Pasak miesto savivaldybės, šie komplektai, kuriuos sudaro  gelbėjimo ratas su virve ir neskęstantis gelbėjimo lynas, padės suteikti pagalbą į vandenį įkritusiam žmogui dar iki atvykstant ugniagesiams gelbėtojams.

„Plėtodami paslaugas ir infrastruktūrą prie Neries ir kitų vandens telkinių mieste, pirmiausia rūpinamės vilniečių saugumu. Šios priemonės yra paprastas, bet labai veiksmingas būdas padėti išsaugoti gyvybes“, – pranešime sakė sostinės meras Valdas Benkunskas.

Pirmojo etapo metu gelbėjimo priemonės įrengtos prie Šilo tilto, Antakalnio pusėje, pakrantėje šalia P. Vileišio gatvės, krantinėje Olimpiečių gatvėje šalia laipiojimo sienelės, taip pat šalia Sporto rūmų.

Po du komplektus gelbėjimo priemonių taip pat įrengta miesto tiltų prieigose. Priemonės montuojamos prie gausiai lankomų Žvėryno tvenkinių Boriso Nemcovo skvere, Japoniškame sode bei Senvagių parke.

Antruoju etapu dar 17 gelbėjimo priemonių komplektų iki kitų metų maudymosi sezono pradžios ketinama įrengti Vilniaus paplūdimiuose.

Šiame straipsnyje:
gelbėjimo priemonės
vandens telkiniai
sostinės valdžia
Vilnius
maudymosi sezonas
Paplūdimiai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų