Sostinėje vyks dviračių žygis „Atminties takas“

Žygis startuos nuo Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus, jame dalyvaus Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovas Arūnas Bubnys, Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus direktorė Ramunė Driaučiūnaitė, kolegos iš Latvijos, Lenkijos ir kitų šalių.
Minant Vilniaus gatvėmis, žygio dalyviai išgirs profesionalaus gido Domo Palevičiaus pasakojimus apie Šiaurės Jeruzale vadintą prieškario Vilnių, žydų kultūros, mokslo ir dvasinės minties centrą Europoje, apie žmonių ir pastatų likimus nacių bei sovietų okupacijos metu.
Sostinės žygis – dalis Atminties peletono Europoje, šią savaitę renginiai jau vyko Rygoje ir Taline, sekmadienį žygis vyks Balstogėje, o rugpjūčio 30-ąją – Kišiniove.
1939 metų rugpjūčio 23 dieną naciai ir sovietai slaptu paktu pasidalijo Rytų Europą. Šis susitarimas nulėmė Baltijos šalių okupaciją.
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