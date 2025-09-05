Sostinėje – širdį verianti gelbėjimo istorija: teko sustabdyti eismą

Apie katino viešnagę ir išsaugotą gyvybę plačiau papasakojo Riešės gimnazijos direktorė Egidija Urbanavičienė.
– Kaip pavyko katinėlį išgelbėti?
– Kiekvieną rytą pasitinku vaikus, einančius į gimnaziją, aptariame naujienas. Tuo metu pamatėme, kad kitoje kelio pusėje katinėlis ruošiasi eiti į Riešės gimnaziją. Teko priimti sprendimą sustabdyti eismą ir paimti katiną. Atsinešėme jį į mokyklą, prižiūrėjome, pamaitinome, pamigdėme. Paskelbėme žinutę „Facebook“ paskyroje – atsirado šeimininkas ir katinėlis saugiai pasiekė namus.
– Pati sankryža tikrai judri. Ar kasdienybėje vaikams nekyla pavojų?
– Matote, dabar jau po pamokų – automobilių spūstys didžiulės. Vaikai dviračiais, paspirtukais, tėveliai automobiliais bando pasiekti Riešės gimnaziją, kurioje mokosi 1 tūkst. 799 vaikai. Tai tokia sudėtinga vieta, todėl organizuojame budėjimą ir prašome dėl vaikų saugumo, kad privažiavę gimnaziją nuliptų nuo dviračių ir ateitų pėsčiomis.
– Socialiniuose tinkluose matėme tokį pokštą, kad gal 1800-asis mokinys galėtų būti katinėlis. Kiek laiko jis praleido mokykloje?
– Bibliotekoje jis buvo lygiai tiek, kiek užtrunka pradinukų pamokos. Prieš pat 13 valandą šeimininkas atėjo pasiimti katinėlio. Jis jautėsi puikiai, buvo neįtikėtinai draugiškas. Vaikai mielai prižiūrėjo ir pabendravo. Manau, gera emocija ir vaikų rūpestis mažesniais, silpnesniais dar niekam nepamaišė.
– Kuo jis vardu?
– Katinėlio vardas Pilkis, bet mes jam davėme vardą Katinas.
– Šeimininkas pasidalijo, kaip jis pabėgo?
– Šeimininkas dirba žirgyne. Net nepastebėjo, kaip katinėlis prasmuko pro duris. Jis sakė, kad pats katinėlis negalėjo ateiti iki gimnazijos, jį greičiausiai atsivedė vaikai. Taip ir buvo, nes labai meilus – glaustėsi aplink kojas, sekė paskui vaikus.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
– Kaip dažnai aplink gimnaziją matote gyvūnų?
– Galiu priminti įžymų atvejį, kai gegužės mėnesį aplink Riešės gimnaziją vaikščiojo rudasis lokys. Buvome šiek tiek įbauginti, sustabdėme pamokas, vieną dieną vaikai nėjo į mokyklą. Bet palyginus, katinėlis mums jau ne toks baisus.
– O jeigu katinėlis ateityje vėl užklystų – priimtumėte?
– Taip. Dabar žiūriu – atsirado ir triušių namelis. Vaikams labai svarbu rūpintis, matyti suaugusio pavyzdį. Jeigu reikia pagalbos, turime vieni kitiems padėti, nesvarbu – ar tai katinėlis, ar rudasis lokys, ar triušiukas, ar žmogus, kuriam reikia pagalbos.
