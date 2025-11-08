Sostinėje prasideda užsienio bendruomenių šventės renginiai

Pasak agentūros, du lapkričio savaitgalius vykstantys ir šeštadienį prasidedantys renginiai suburs aštuonias sostinėje gyvenančias tarptautines bendruomenes, kurios renginių metu dalinsis savo tautų istorijomis, pristatys savo tradicijas ir kultūrą.
Šventės metu vyks daugybė veiklų – tradicinė Vilniuje gyvenančių užsienio piliečių fotosesija, kulinarinės dirbtuvės, šokių užsiėmimai, meno dirbtuvės, pažintys su skirtingų šalių kultūromis ir jų atstovais.
Įvairiose miesto vietose numatomus renginius organizuoja Turkijos, Indijos, Meksikos, Sakartvelo, Ganos, Azerbaidžano, Filipinų bei Afrikos šalių bendruomenės.
Anot miesto turizmo ir verslo plėtros agentūros, Vilniuje gyvena 75 tūkst. užsieniečių iš 143 šalių.
