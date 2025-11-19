Jubiliejinėje „Versmėje“ – itališkos pjesės ir du nauji lietuvių tekstai

Festivalis „Versmė“ rengiamas nuo 2005 m. Per šį laikotarpį žiūrovams buvo pristatyta 121 pjesė, iš jų – 81 lietuviška ir 40 verstinių. 13 tekstų virto (arba netrukus virs) spektakliais, 19 iš jų buvo sukurti specialiai „Versmei“ kūrybinėse rašymo dirbtuvėse bei rezidencijose, kuriose profesine patirtimi dalinosi 12 mentorių. Iš pradžių tai buvo tik nacionaliniai kūriniai – 2005 m. festivalis gimė kaip Lietuvoje sukurtų pjesių konkursas, nuo 2012 m. imta pristatinėti ir kitų Europos dramaturgų kūrybą, o nuo 2019 m. – susitelkiama į vienos konkrečios šalies dramaturgiją – per penkerius metus buvo pristatyti Estijos, Suomijos, Ukrainos, Vokietijos ir Prancūzijos kūriniai scenai. Augantis „Versmės“ tarptautiškumas tapo svarbiu tiltu, vedančiu į naujas partnerystes – bendradarbiauta su Estijos teatro agentūra, Suomijos teatro informacijos centru TINFO, Münchner Kammerspiele teatru Vokietijoje, „Actoral“ festivaliu Marselyje.
20-ąjį festivalį „Versmė“ pasitinka atnaujintu dizainu, kuriame – festivalio pavadinimą įkvėpusi Stanislovo Kuzmos skulptūra „Versmė“ (autorė LNDT dizainerė Lina Bastienė). Lankytojų laukia ir daugiau netikėtumų – įprastai LNDT fojė nišose sustatytos ir skulptūrai „Versmė“ draugiją palaikančios sofos vienai savaitei iškeliaus į Mažąją salę, kur vyks visi „Versmės“ skaitymai. Scenografų random heroes sprendimu geltonosios sofos kas vakarą įgaus vis kitas formas – taps kiekvieno skaitymo scenovaizdžio elementais. Fojė atsiras ir daugiau festivalio ženklų, kviečiančių sustoti ir patirti skaitymo ritualą. Bendrą festivalio šviesų dizainą kuria Dainius Urbonis, kostiumus – Diana Barkovskaja.
Festivalio lankytojai kaip ir kasmet gaus katalogą, kurį parengė festivalio organizatorės Agnė Pulokaitė ir Rimgailė Renevytė, ir galės įsigyti naujuosius „Versmės“ lietpalčius, apsaugančius nuo lapkričio lietaus.
Lapkričio 25 d. vyks atidarymo renginys – „Prarastos versmės“ – tai įvairių kūrinių ištraukų skaitymas ir kartu naujos dramaturgijos kūrimas iš visų jų skambesio, lydimo ritualinio vyksmo scenoje. Renginio autorių Gedimino Rimeikos ir Deivydo Valentos noras yra po efemeriška versmės srove apgaubti skaitantiesiems brangius tekstus – vieni jų dėl įvairių priežasčių niekada nesuskambėjo teatro scenoje, kiti skambėjo daug, tačiau juos nusinešė laikas. Tai renginys, kuriame svarbus žodis, tačiau ne mažiau svarbus vaizdas ir jo kuriamos prasmės. Žiūrovai kviečiami leisti sau nustebti ir tapti ritualo dalimi.
Šiemet „Versmės“ šalis viešnia – Italija, todėl festivalis yra rengiamas bendradarbiaujant su Italijos Respublikos ambasada, Italų kultūros institutu ir „Romaeuropa“ festivaliu Italijoje. Festivalio „Romaeuropa“ sudaryta programa „Versmėje“ pristatys ryškiausiuose teatro apdovanojimuose Italijoje įvertintas pjeses:
· Francesco Alberici „Bidibibodibiboo“ (Ričonės teatro konkurso finalininkas);
· Chiaros Arrigoni „Naujos motinos“ („Hystrio“ premija);
· Benedettos Pigoni „30 miligramų ulipristalio“ (Piero Vittorio Tondelli apdovanojimas).
Lapkričio 26 d. skaitoma pjesė „Bidibibodibiboo“ švelniai ir juokingai pasakoja apie pasirinkimus ir aukas, svajones ir gilias baimes kartos, susiduriančios su dramatiškai negailestinga darbo aplinka. „Bidibibodibiboo“ centre – jauno darbuotojo istorija: jo dienos bėga didelėje kompanijoje, kurioje jis tampa savo viršininko taikiniu. Jaunas vyras pamažu įtraukiamas į persekiojimo ir įtampos ratą, kuris paverčia jo darbo valandas nuolatiniu košmaru. 56-ojo „Premio Riccione per il Teatro“ apdovanojimų žiuri pabrėžė, kad „subalansuotu ir įtaigiu stiliumi autorius parašė stiprią ir realistišką istoriją, kurioje pagrindinis veikėjas patenka į korporacinį pragarą“.
Pjesę skaitys aktoriai: Vainius Sodeika, Aurelijus Pocius, Arūnas Vozbutas, Nelė Savičenko, Salvijus Trepulis, Simonas Goptaitis. Režisierius – Paulius Juška.
Lapkričio 27 d. skaitoma pjesė „Naujos motinos“ nukels į netolimą ateitį, kurioje susidursime su ryžtinga ir įdomia moterimi Ani. Vieną dieną ji savo partneriui Abelui pasiūlo alternatyvų šeštadienio vakarą: labai įtraukiančią virtualiosios realybės patirtį, leidžiančią kūnu pajusti simuliaciją, kaip anksčiau gimdydavo moterys. Vien šios patirties pasiūlymas pradeda trikdyti jų santykius, aplink juos susiburia įvairių personažų choras, kurių kiekvienas atskleidžia jų vidines prieštaras. Šios istorijos centre – kūno, laisvės, lytinės tapatybės ir žmonijos pasiekto pažangos taško temos.
Pjesę skaitys aktoriai: Aistė Zabotkaitė, Karolis Kasperavičius, Adrija Čepaitė, Vaidilė Juozaitytė, Elzė Gudavičiūtė, Miglė Polikevičiūtė. Gyvai muziką atliks Karolis Gikas. Režisierė – Eglė Vertelytė.
Lapkričio 28 d. skaitoma pjesė „30 miligramų ulipristalio“ bandys atskleisti prisiminimų ir tiesos santykį. Po vakarėlio Sofija atsibunda su keistu jausmu, jog kažkas įvyko. Kažkas, ko ji neprisimena. O gal kažkas, ką jos protas nusprendė paslėpti už aprūkusio stiklo. Kaip Alisa per veidrodį, Sofija peržengia telefono ekraną ir leidžiasi į kelionę per programas, pokalbius ir interneto svetaines, kad surastų tiesos fragmentus ir juos sudėliotų į vieną visumą.
Pjesę skaitys aktoriai: Aistė Zabotkaitė, Miglė Polikevičiūtė, Žygimantė Jakštaitė, Kęstutis Cicėnas, Nojus Mikalauskas, Nojus Žalys. Režisierė – Gabrielė Tumaitė.
Pjeses į lietuvių kalbą išvertė Ieva Mažeikaitė-Frigerio ir Toma Gudelytė.
Išklausius itališkus kūrinius, „Versmės“ lankytojai bus kviečiami apsilankyti naujų lietuviškų pjesių pristatymuose. Abi jos gimė LNDT inicijuotų konkursų metu. Teatro kritikė, dramaturgė Kristina Steiblytė laimėjo tarptautinę Europos rezidentų programą, kurią LDNT įgyvendina kartu su partneriais: Ispanijos nacionaliniu teatru, Maksimo Gorkio teatru, Karališkuoju flamandų teatru Briuselyje, Zagrebo jaunimo teatru ir tarptautiniu šiuolaikinio meno ir rašymo festivaliu „Actoral“ Marselyje.
Kristina Steiblytė savo parašytame kūrinyje „Sargas“, kuris bus pristatytas lapkričio 29 d., dėmesį kreipia į miškus, pilnus žmogaus ženklų: kirtaviečių ir jas slėpti bandančių jaunuolynų, randuotų pušų kamienų, po krūmais suverstų šiukšlių, sunykusių ar atkurtų pilkapių, vienišų apkerpėjusių kryžių, grybautojų paliktų grybų kotų galiukų ir kiaušinių lukštų, pavienių nusiraminimo ir paguodos ieškotojų, miškus gabalais atidalinusių kelių ūžimo ir geležinkelių bildėjimo.
Pjesę „Sargas“ skaitys aktoriai Augustė Pociūtė, Povilas Budrys, Jūratė Vilūnaitė, Dalia Michelevičiūtė, režisierius – Rokas Lažaunykas.
Kitas lietuvių kūrinys – tai lapkričio 30 d. pristatoma Eglės Elenos Murauskaitės ir Vaivos Grainytės pjesė „Skeveldros“, kurią jos parašė laimėjusios projekto STAGES konkursą. Bendraautorių vizijoje LNDT fojė tampa belaike sanatorijos erdve, o ikoniška S. Kuzmos skulptūra – šios gydyklos terapeute. Rekreacinėje aplinkoje susipina pjesės personažų – kariškių, civilių ir nežmogiškų būtybių – išgyventų konfliktų patirtys. Afganistanas ir Jemenas, Ukraina ir Kosovas, pasauliniai karai ir kryžiaus žygiai – veikėjai reflektuoja istorinius ir geografinius herojinių naratyvų pasikartojimus, tendencijas nužmoginti priešą, kuris, susidūrus akis į akį, pasirodo nepatogiai artimas.
Neatsitiktinai jų pjesė, kuri bus skaitoma prie skulptūros „Versmė“, vainikuos 20-ojo festivalio „Versmė“ programą. Pjesę režisuos pačios autorės, o skaitys LNDT trupės aktoriai Povilas Budrys, Rasa Samuolytė, Jurga Kalvaitytė, Marius Repšys, Vaidilė Juozaitytė, Martynas Nedzinskas, Žygimantė Jakštaitė.
Be pjesių pristatymų „Versmėje“ laukia ir daugiau renginių:
· Lapkričio 24–25 d. kūrybinės dirbtuvės „Jei jau susimauti, tai visur“. Dirbtuves ves dramaturgas iš Italijos Francesco Alberici. Jis papasakos, kaip veikia jo kūrybinis procesas, kokius metodus naudoja, kad priremtų save prie sienos ir prisiverstų suteikti mintims formą, taip pat – kokius įrankius bei gudrybes pasitelkia rašydamas. Dirbtuvės vyks anglų kalba, reikalinga išankstinė registracija, kuri veikia iki lapkričio 21 d.: https://shorturl.at/ekl3v
· Lapkričio 26 d. paskaita „Dramaturgo ir dramos agento partnerystė – kartu į pasaulį“, kurią ves Hinriikka Lindqvist, agentė iš Suomijos, didžiausios Suomijoje dramos agentūros „Nordic Drama Corner“ vadovė, papasakosianti, ką reikia padaryti, kad pjesė būtų pastatyta užsienyje, kaip veikia užsienio dramos rinka bei koks yra agento vaidmuo ir kaip rasti sau tinkamiausią agentą?
· Lapkričio 30 d. diskusija „20 metų „Versmės“. Pjesės, virstančios dramaturgija“, kurią moderuos rašytojas, vienas iš LNDT meno tarybos narių Mindaugas Nastaravičius, dalyvaus Birutė Kapustinskaitė, Kristina Steiblytė, Goda Dapšytė. Diskusijoje bus aptariamas „Versmė“ dvidešimtmetis, kuriame atsivėrė esminiai dramaturgijos pokyčiai – naujos temos ir naujos jų formos. „Versmėje“ pradėjome atskirti, ką reiškia rašyti pjesę ir kuo tai skiriasi nuo dramaturgų darbo repeticijų salėje. Kaip rašėme vakar ir kodėl taip sunku vienareikšmiškai apibūdinti šiandien, kas yra ir kaip veikia dramaturgija?
Visi LNDT organizuojamo dramaturgijos festivalio „Versmė“ renginiai yra nemokami. Programa ir daugiau informacijos: https://www.teatras.lt/lt/versme/versme-2025/.
