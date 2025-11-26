„Kaimynų Kalėdos“ grįžta į Vilniaus seniūnijas

„Tęsdami prieš dvejus metus pradėtą šventinio laikotarpio iniciatyvą „Kaimynų Kalėdos“ kviečiame vilniečius sutikti gražiausias metų šventes ne tik prie pagrindinės eglės Katedros aikštėje, bet ir arčiau namų. Visą gruodžio mėnesį seniūnijas lankys šventinis autobusiukas su nemokamais skanėstais ir karštais gėrimais, taip skatindamas gyventojus susiburti, daugiau laiko skirti gyvam bendravimui ir pokalbiams kartu su kaimynais“, – sakė Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
„Kaimynų Kalėdų“ autobusiukas į šventinę kelionę po visas 21-ą Vilniaus seniūniją leisis jau lapkričio 30 d., sekmadienį. Pirmoji stotelė – Naujoji Vilnia, iš jos autobusiukas keliaus į Grigiškes, Pašilaičius, Žirmūnus, Karoliniškes ir kitas seniūnijas.
Išsamų grafiką galite rasti čia.
Kasdien iki gruodžio 20 d. vis kitą miesto rajoną aplankysiančio autobusiuko grafikas sutampa su seniūnijose organizuojamų eglučių įžiebimo švenčių datomis (yra kelios išimtys). Bendruomenėse vyks susitikimai su Kalėdų seneliu, įvairūs muzikiniai ir teatro pasirodymai, ugnies šou ir kt.
