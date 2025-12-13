Uosto direkcija – miesto renginių partnerė ir iniciatorė

„Uostas gražiausias tada, kai ant krantinių verda darbas ir akvatorijoje vienas kitą sveikina laivai. O miestas sužimba tada, kai jo gatvėse daug gerai nusiteikusių žmonių, kurių kiekvienas randa tai, kas džiugina: galbūt tai koncertas pajūryje, azartiškos valčių lenktynės ar jūrines tradicijas puoselėjantys renginiai. Miestą stiprina žmonės. Mielai prisidedame ir patys kuriame renginius, atnešančius bendrystę, šilumą ir šventę mums visiems“, – kalbėjo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos (KVJUD) vadovas Algis Latakas.
Uosto direkcija jau ne vienerius metus tampa viena ryškiausių didžiųjų miesto renginių partnere ir rėmėja.
Laivų paradas, Jūros šventė, Jūrininkų pagerbimo ceremonija „Jūrą Lietuvai atvėrusiems“ ir aukščiausių transporto srities apdovanojimų renginys Smiltynėje, prie „Albatroso“ paminklo, Klaipėdos pilies džiazo festivalis, F2 vandens formulių čempionato etapai, įvairios regatos – tik dalis renginių, kuriems direkcija skiria finansavimą ir prisideda organizuojant.
Uosto direkcija ir pati imasi iniciatyvų, kurios bėgant metams jau virto tradicijomis.
Klaipėdiečiai ir miesto svečiai kasmet Velykų laikotarpiu jau įprato lankyti ant šiaurinio molo atsirandantį margutį, o žiemos švenčių periodu – mišku kvepiančią žaliaskarę, vasaromis prie to paties molo gyventojai traukia į kasmet masiškumu, šypsenomis ir estetika džiuginančias vakarienes, o liepą iš visų jėgų varžosi vikingų „drakonų“ valčių lenktynėse Uosto direkcijos taurei laimėti.
Šiemet direkcija renginiams skyrė didžiausią sumą per pastaruosius penkerius metus – daugiau nei 200 tūkst. eurų.
Praėjusiais metais tam skirta suma siekė kiek per 170 tūkst. eurų, 2023 m. – 160,4 tūkst. eurų, 2022 m. – 65,5 tūkst. eurų, 2021 m. – 99,2 tūkst. eurų, o 2020 m. – 71,9 tūkst. eurų.
Naujausi komentarai