Sekmadienį Vilniuje vyks maratonas, bus ribojamas eismas

Kaip nurodo organizatoriai, 23-ąjį kartą vyksiantis maratonas yra didžiausias bėgimas Lietuvoje, sutraukiantis bėgimo profesionalus ir entuziastus iš visos šalies bei svečius iš užsienio.
Maratono startas numatytas 8.30 val. Renginys vyks iki 18 val.
Mieste bus ribojamas eismas. Maratono organizatoriai informuoja, kad eismo ribojimai numatyti 5-15 val. Žvėryne (išskyrus Upės, Vytauto ir A. Mickevičiaus gatves) ir Vingio parke. Nuo vidurnakčio iki 20 val. – Šventaragio g. ties katedra tarp Tilto ir Universiteto g. O 3-19 val. – Centre, Senamiestyje ir Šnipiškėse.
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